Radio Rock Sunday: c'è Piotta in concerto

Terminata l’estate, Radio Rock 106.6 si prepara ad avviare la nuova stagione di programmazioni 2018/2019 con un evento speciale domenica 9 settembre, al Parterre - Farnesina Social Garden: “Radio Rock Sunday”.



Una serata di festeggiamenti con selezioni musicali, ospiti speciali e tanta musica dal vivo, per dare inizio ad un palinsesto ricco di novità entusiasmanti.

Si inizierà alle 19:00 con “Vini&Vinili”: il format ideato da Tatiana Fabbrizio e Lorenzo Lambiase che, per l’occasione, accoglierà le selezioni del producer Emiliano Rubbi e del rapper Rancore. La formula è tanto semplice quanto efficace: i presenti portano il proprio vinile preferito ed in cambio riceveranno un bicchiere di vino offerto dall’azienda agricola Artico.



A seguire La Spaghetti Band - di Spaghetti Unplugged - suonerà una scaletta di brani scelti dagli ascoltatori di Radio Rock direttamente sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento (https://bit.ly/2NMhi1n). Ad alternarsi sul palco del Parterre saranno poi tre artisti di rilievo del panorama nazionale: il cantautore romano Daèv, la raffinata Barberini e, headliner d’eccezione, Piotta, che presenterà in anteprima i brani contenuti nel suo ultimo album - di prossima pubblicazione.



In chiusura il DJ set di Italian Stail.



Ingresso: gratuito fino alle 21:00/ 5€ in prevendita/ 10€ in cassa la sera stessa.