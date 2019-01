Radio Rock presenta: “I hate my village” live al Monk

Radio Rock 106.6 è fiera di annunciare gli I hate my village in concerto al Monk - Via Giuseppe Mirri 35 - sabato 2 febbraio. La band, composta da tre eccelsi musicisti del panorama indipendente italiano quali Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion), Fabio Rondanini (Calibro 35, Afterhours), Alberto Ferrari (Verdena) e prodotta da Marco Fasolo (Jennifer Gentle), presenterà al pubblico romano il suo primo omonimo album, uscito per La Tempesta International lo scorso 18 gennaio.







Musica africana, ricerca sonora e poliritmie sono il marchio di fabbrica di un gruppo che si appresta a diventare uno dei progetti più interessanti del 2019, come testimoniato magistralmente dai due singoli Tony Hawk Of Ghana ed Acquaragia.







Apertura porte: ore 19:00







Inizio concerto: ore 21:00







Ingresso: 12€, riservato ai soci Arci







Per info: https://www.monkroma.it/