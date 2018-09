“Armadillo Night” al Monk

Radio Rock 106.6 - in collaborazione con Fandango - ha organizzato uno esclusivo evento dedicato al film di Emanuele Scaringi - ispirato alla fortunata graphic novel di Zerocalcare - “La Profezia dell’Armadillo”: sabato 29 settembre al Monk (in via Giuseppe Mirri 35).



A partire dalle 18:30 il giardino del noto locale romano aprirà le sue porte per uno speciale aperitivo accompagnato da selezioni musicali, a cui seguirà un dibattito con il regista, il cast e i produttori della pellicola. Saranno infatti proiettate clip estratte dal film, presentato alla 75ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.



Dalle 22:00 si passerà alla musica dal vivo con il live dei Veeblefetzer, band indie romana che ha partecipato alla colonna sonora de “La Profezia dell’Armadillo”.



Aftershow con il dj set degli speaker di Radio Rock: Valerio Cesari e Tatiana ‘Non-Dj Selecta’.



Ingresso: up to you (offerta libera). Non è richiesta la tessera Arci.