Radio Rock presenta: “Pink Freud - Psicoanalisi della Canzone dei Beatles”

Che cosa accadrebbe se i testi e la musica dei Beatles venissero psicanalizzati? È a partire da questo stravagante interrogativo che Radio Rock 106.6 - in collaborazione con Cianchini / Bianchi - ha deciso di aprire le proprie porte al pubblico per ospitare, venerdì 31 maggio, lo spettacolo “Pink Freud - Psicoanalisi della Canzone dei Beatles”.



Nell’open space redazione dell’emittente romana, i brani dei Fab Four, suonati da Chicco Vanin e Luca Sgamas, passeranno sul lettino dello psicologo Angelo Villa per un insolito ed ironico happening che coinvolgerà anche il pubblico.



La serata sarà inclusiva di aperitivo, a partire dalle 21:00, offerto da Magnolia Eventi.



Inizio spettacolo: ore 21:30.

Ingresso + aperitivo: 12€

Per info e prenotazioni: tlon.it/beatles

Radio Rock è in Via Rodolfo Gabrielli di Montevecchio 4/6.