Radio Rock festeggia il Capodanno al Largo Venue

Anche questo Capodanno Radio Rock 106.6 non poteva non organizzare uno speciale evento per accogliere il 2019 nel migliore dei modi. La notte a cavallo tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio diventerà così un’occasione unica e divertente per ascoltare musica dal vivo e dj set fino all’alba al Largo Venue (Via Biordo Michelotti 2).



A partire dalle 22:00 il palco del noto locale romano accoglierà il live dei 666: seguitissima band che ripropone i brani degli 883 in una veste a metà strada tra heavy metal e hardcore punk. A seguire saranno invece i dj set rock, pop, happy, indie, new wave e punk di Tatiana Non-dj Selecta (di Radio Rock) e di Federico Carnevale a far ballare i presenti fino alle prime luci del mattino.



Ingresso: 15€ + diritti di prevendita. Oppure 20€ alla porta.