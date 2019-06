Radio Rock presenta “Bleach - #Nirvana30” al Monk

Il 15 giugno del 1989 i Nirvana pubblicavano “Bleach”, loro prima fatica discografica divenuta poi una vera e propria pietra miliare della storia del rock. A trenta anni esatti da quella data, Radio Rock 106.6 è orgogliosa di presentare un tributo unico ai pionieri del grunge ed al loro carismatico leader Kurt Cobain.



Sabato 15 giugno 2019 il Monk - Via Giuseppe Mirri 35 - diventerà luogo di questo speciale omaggio. Sul palco del locale romano si alterneranno gli esempi più virtuosi della scena alternative italiana: KuTso, Lags, Veeblefetzer, Sadside Project, Ilenia Volpe e Aimone Romizi dei Fast Animals and Slow Kids. Tutti daranno voce ad un imperdibile evento live, volto a rivisitare i più grandi successi dell’intera produzione dell’intramontabile trio di Seattle.



Apertura porte: ore 19:30

Ingresso con Tessera Arci + 8€ di Contributo all’Attività.

Per info sul tesseramento: www.monkroma.it