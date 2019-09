Radio Globo Night a Rainbow Magicland

Dopo un agosto ricco di grandi successi, Nuovo Rainbow MagicLand, il Parco divertimenti più grande di Roma, per concludere il calendario estivo, vi dà appuntamento sabato 7 settembre con il dj-set di Radio Globo.

Una serata incredibile per salutare l’estate in grande stile tra: musica, animazione e tutto il divertimento di MagicLand fino alle 24.00. Ad intrattenervi in questo attesissimo appuntamento: lo speaker Giorgio D’Ecclesia e Dj Donato Cirocco, voci di punta del palinsesto di Radio Globo. Una serata di grande musica NO STOP, per ballare e scatenarvi grazie al loro coinvolgente sound: musica house mixata con le hit più ascoltate e tutti i più grandi successi della musica commerciale.

Radio Globo Night, il programma

La serata non sarà che il culmine di una giornata nella Capitale del divertimento dove: attrazioni, giochi acquatici per adulti e per bambini vi aspettano per regalarvi un divertimento senza fine! Potrete sperimentare la misteriosa Tonga, la maestosa giungla di Rainbow MagicLand che racchiude ben 13 attrazioni a misura di famiglia. Un paio di esempi: Jungle Camp, il playground più grande d’Italia con scivoli ed arrampicate avventurose, e il Motor Giungla dove, dopo uno speciale addestramento di guida, i giovani piloti si cimentano su un vero circuito automobilistico per conquistare l’ambito patentino. Ma soprattutto... sarete fra i temerari visitatori che proveranno l’esclusivo ottovolante acquatico Nui Lua, con il suo gigantesco vulcano di oltre 18 metri di altezza. A bordo di instabili imbarcazioni ricavate da tronchi e tra mille peripezie, vivrete un’avventura incredibile. E se tutto questo movimento vi mette appetito, nessun problema! A soddisfare gusti e palati diversi, troverete ristoranti dove è possibile gustare i cibi più appetitosi avvolti in magiche atmosfere; e poi, ancora, bar e chioschi, un’area pic-nic ben attrezzata, negozi a tema per acquistare gadget, souvenir e concedersi una piacevole pausa shopping!

Tutto questo e altro ancora alla tariffa di € 9.90 acquistando il biglietto online e alle casse del Parco. Nel biglietto è compreso l'ingresso al Parco a partire dalle 18.00 (con attrazioni aperte fino a mezzanotte) e la sorprendente musica di Radio Globo per ballare e divertirti tutta la sera!

Biglietto (Evento + Parco) a soli € 9.90 a partire dalle ore 18.00