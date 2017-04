Racconto d’inverno: cinema sul sipario al Teatro Argentina

In arrivo sul grande “schermo” del Teatro Argentina tre importanti spettacoli teatrali andanti in scena lo scorso anno nei teatri londinesi. Tre appuntamenti per CINEMA SUL SIPARIO che accoglie tre capolavori shakespeariani proiettati in lingua inglese con sottotitoli in italiano. Due produzioni firmate da Kenneth Branagh, che dal Teatro Garrick porta sul grande schermo dell’Argentina Racconto d’inverno e Romeo e Giuliet¬ta, e la terza per la regia di Rupert Goold, direttore artistico del Teatro Almeida, che mette in scena Riccardo III, il cattivo più famoso di tutto il teatro di Shakespeare con un cast d’eccezione.

Primo appuntamento giovedì 27 aprile (ore 21) con Racconto d’inverno, diretto da Rob Ashford e Kenneth Branagh, una tragicommedia senza tempo che esplora il tema dell’ossessione e della redenzione. La trama racconta di Re Leonte che sembra avere tutto: potere, ricchezza, una famiglia amorevole e amici. Ma la gelosia mette in moto una catena di eventi con conseguenze tragiche. Nel cast Judi Dench, che interpreta Paulina, al fianco di Tom Bateman (Florizel), Jessie Buckley (Perdita), Hadley Fraser (Polissene), Miranda Raison (Hermione) e Kenneth Branagh nei panni di Leonte.