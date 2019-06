Raccolta fondi per Celio Azzurro

Il 16 giugno il Celio Azzurro, la storica scuola dell’infanzia nascosta nel Parco di San Gregorio al Celio che apre i suoi cancelli per accogliere tutta la città. Una vera e propria festa - a ingresso libero - dedicata a grandi e piccini, sopra le suggestive rovine delle Terme di Caracalla, per celebrare la fine dell’anno scolastico e avviare una raccolta fondi indipendente, volta a rafforzare il concetto di solidarietà, alla base della missione della struttura.

Il Celio Azzurro è un centro interculturale per minori nato per sostenere attività educative - scolastiche ed extra scolastiche - che mettono in contatto famiglie immigrate e famiglie italiane favorendone lo scambio e l’integrazione.