Rabarama Skin Art Festival a Roma

Il Rabarama Skin Art Festival è il festival dedicato alla SKIN ART (body painting artistico fatto di corpo, pittura e performance), unico nel suo genere e giunto alla sua quarta edizione. I

l festival privilegia e premia l'interpretazione artistica, l'innovazione e l'originalità del connubio pittura su corpo e performance. Voluto da Kryolan Italia, ne è Musa ispiratrice e madrina l'artista internazionale Rabarama. Il festival si svolge attraverso selezioni (semifinali) regionali in tutta Italia (nel corso dall'Estate) e si conclude con la finale nazionale in Autunno. SEMIFINALE A ROMA 20 Maggio - Via Antonio Salandra, 26 organizzazione locale: MUAS Academy in collaborazione con Kryolan Italia