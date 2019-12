Laboratorio "Il Riciclone" per famiglie con bambini

Il prossimo 5 gennaio, nell'ambito della mostra "RA-TA-TA-TA, Bang Bang, si gioca" al Museo delle Mura, si svolgerà un interessante laboratorio sul riciclo dedicato alle famiglie con bambini. Si tratta de "Il Riciclone", in programma dalle 10,30 alle 12,30.

Laboratorio il Riciclone per bambini

Dopo aver effettuato la visita al Museo e alla Mostra, i ragazzi riprodurranno i giocattoli che li hanno più colpiti, utilizzando solo materiale di riciclo. Avranno a disposizione una serie di fotografie plastificate, da utilizzare come modello e/o ispirazione.

Per le scolaresche questo sarà il laboratorio base. Per le famiglie, trattandosi di un numero più limitato di bambini, si può aggiungere la “Caccia al tesoro/Magic”: invece di dare le immagini, verranno consegnate delle immagini più piccole, formato carta da gioco, plastificate, di cui dovranno trovare il “doppio” che l’operatore avrà disposto nell’esposizione. Una volta trovata la sua carta la porterà in laboratorio dove realizzerà il suo soggetto.

Il laboratorio "Il Riciclone" si rivolge a famiglie con bambini (età 4 -11), per un massimo di 25 partecipanti. Durata: 120’

Finalità didattica del laboratorio:stimolare la capacità di osservazione e la manualità

Materiali: bottiglie di plastica, tappi, stecchini, spiedini, carta di variotipo, stoffa, contenitori per le uova, colla, colori, forbici, spillatrice.