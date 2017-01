R. Schumann - C. Saint-Saens I concerti per violoncello

Domenica 15 Gennaio 2017 ore 18:30 "Musica ai Ss. Apostoli VII Stagione Concertistica 2016/2017" presenta "R. Schumann - C. Saint-Saens: Concerti per violoncello" Andriotti Cello Ensemble Paolo Andriotti Leonardo Petracci Lara Biancalana Gabriele Ferdeghini "R. Schumann - C. Saint Saens: Concertii per violoncello ", è un programma pensato per mettere in luce le qualità caratteristiche di questo strumento, che trova nella nostra epoca grandissimo apprezzamento tra il pubblico, e che affonda le sue radici nei grandi capolavori solistici ottocenteschi che ne hanno saputo esaltare al massimo le potenzialità espressive. Due di questi capolavori, fatalmente accomunati dalla tonalità di La minore, li ascolteremo in questo concerto, i concerti di Schumann e Saint-Saens per violoncello e orchestra, presentati qui in due bellissimi arrangiamenti per ensemble di violoncelli, che contribuiscono a loro volta ad esaltare in questo modo, portandolo all'apice, il gusto per il bel suono di questo strumento. A coronare il programma, un piccolo capolavoro contemporaneo originale per questo organico, e sempre in la minore, "Terra Aria" di Giovanni Sollima, il tutto suonato da Paolo Andriotti e il suo Cello Ensemble,costituito da giovani allievi che spiccano per capacità e riconoscimenti già ottenuti Ingresso / Ticket € 15,00 - ridotto € 8,00 ( riservato ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio purché muniti di libretto) Servizio gratuito di prenotazione ( vivamente consigliata) CONVENTO S. XII APOSTOLI - SALA dell'IMMACOLATA info e prenotazioni: cameramusicaleromana@gmail.com www.cameramusicaleromana.it Tel.: +39 333 45 71 245