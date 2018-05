Quotidianamente: mostra a Na Birretta Social Club

Giovedi 17 maggio 2018, presso il pub/galleria Na Biretta Social Club - via degli Etruschi 5, Roma - sarà inaugurata "Quotidianamente", una mostra fotografica a carattere scientifico organizzata da studenti, dottorandi e ricercatori del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin". L'evento è patrocinato dalla Scuola di Dottorato in Genetica e Biologia Molecolare della Sapienza. "Quotidianamente" non è una semplice mostra fotografica, ma la condivisione di una realtà sommersa, delle ambizioni, delle delusioni, della tenacia racchiuse tra le pareti dei laboratori in cui la passione di studenti e ricercatori sostiene lo sviluppo scientifico. Saranno esposte immagini ottenute durante gli esperimenti svolti nei laboratori di Genetica e Biologia Molecolare. La mostra avrà inizio con un vernissage giovedi 17 maggio alle ore 19:00 e si concluderà domenica 20 maggio. Ingresso libero.