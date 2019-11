Quique Gomez & The Power Shakers in concerto al Charity Café

Armonicista e cantante nato a Madrid, Quique inizia a suonare l'armonica all'età di 18 anni e suona con la sua prima band, Juan Bourbon, Juan Scoth e Juan Beer, all'età di 20 anni. Con questa band ha fatto il giro dei palcoscenici spagnoli nel decennio successivo mentre studiava e dirigeva un piccolo club.

Nel 2008, a 31 anni, visitò Chicago e incontrò alcuni dei più grandi esponenti del Blues, con i quali iniziò a lavorare frequentemente su entrambe le sponde dell'Atlantico. Quique ha calpestato scenari di 4 continenti, condividendoli con artisti come John Primer, Eddie C. Campbell, Bob Stroger, Rockin Johnny (con cui sta attualmente preparando un nuovo album), Jimmy Burns, Tail Dragger, Kenny Blues Boss Wayne.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con prima consumazione

Per info: 06.47825881



Line-up

Quique Gomez, Voce & Armonica

Emiliano Tremarelli, Chitarra

Marco Di Folco, Basso & Voce

Lorenzo Francocci, Batteria