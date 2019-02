Il Quintetto a plettro Giuseppe Anedda in concerto a Testaccio

Sabato 23 febbraio 2019 h 18,30

Scuola Popolare di Musica di Testaccio - Sala Concerti

Piazza Orazio Giustiniani, 4/a (ex mattatoio)



Testaccio Classica 2019 - Per un pugno di plettri



Quintetto a plettro Giuseppe Anedda:



Emanuele Buzi, mandolino

Michele Mucci, mandolino

Valdimiro Buzi, mandola

Andrea Pace, chitarra

Emiliano Piccolini, contrabbasso



Musiche di: Gioacchino Rossini, Yasuo Kuwahara, Astor Piazzolla, Ennio Morricone.



Il Quintetto a Plettro “Giuseppe Anedda”, nato come omaggio al grande mandolinista che ha dedicato la propria vita alla diffusione e alla rivalutazione del mandolino, si è imposto, nei suoi dieci anni di attività concertistica, come una delle migliori formazioni a plettro del panorama internazionale. Fedele agli auspici di Anedda, i suoi componenti, affermati solisti e docenti che vantano collaborazioni con le principali istituzioni musicali italiane (il Teatro alla Scala di Milano, la Fondazione Arturo Toscanini di Parma, il Teatro La Fenice di Venezia, il Teatro Massimo di Palermo), hanno affiancato al lavoro di tutela di un patrimonio culturale fra i più antichi e tipici della nostra tradizione, quello di promozione alla composizione di nuove opere per mandolino.

L’ensemble si è esibito in Italia e all’estero (Spagna, Portogallo, Austria, Germania, Giappone) per importanti stagioni concertistiche, ed in sale prestigiose, tra le quali la Sala della Protomoteca presso il Campidoglio a Roma, riscuotendo l’apprezzamento di pubblico e critica, così come ha partecipato con successo a programmi radiofonici e televisivi. Il concerto tenuto presso la Cappella Paolina del Quirinale, con diretta radiofonica su Radio Rai 3, viene spesso riproposto dal canale radiofonico della Filodiffusione Rai. Determinante è stato l’impegno del Quintetto per l’inserimento del nome di Giuseppe Anedda nella toponomastica cagliaritana.

Nel 2012, in occasione delle celebrazioni del centenario della nascita di Giuseppe Anedda, la formazione è stata protagonista di una fortunata tournée italiana che ha toccato le principali città italiane che hanno avuto una significativa importanza nella vita del Maestro. Le celebrazioni hanno ricevuto la medaglia rappresentativa del Presidente della Repubblica Italiana. E’ di recentissima pubblicazione il dvd Live in Rome, concerto dal vivo registrato presso l’Oratorio del Gonfalone a Roma.



Ingresso: € 10,00 (intero), € 7,00 (ridotto per soci della scuola, studenti, over 65)

Prenotazioni: 360.1025779 (sms o whatsApp)

www.scuolamusicatestaccio.it

