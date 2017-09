Come da un lustro a questa parte torna nell'ultima domenica di Settembre la SAGRA DEL PEPERONCINO REBELDE in quel della storica occupazione di Centocelle.

Dalla mattina alla sera per ridere, ballare e ascoltare le voci del Messico ribelle a sostegno dei progetti de La Pirata.

PIRATA è una piattaforma di solidarietà internazionale, dal basso, autogestita e non sovvenzionata da istituzioni governative o di partito. È una cooperazione politica internazionalista creatasi con quattro gruppi libertari: il collettivo Nodo Solidale di Roma, il Collettivo Zapatista “Marisol” di Lugano, Nomads dell’XM24 di Bologna e il Grassrootsprojects di Amsterdam. I progetti qui descritti sono promossi e sostenuti da ogni singolo collettivo della piattaforma.

Sagra del peperoncino rebelde: programma

Dalle ore 13:00:

- Pranzo per tutti/e (il piccante è a parte)

- Mercato produttori & sound

- Gara di resistenza al piccante

- Pignatta per bimbi/e

- Inizio compArte, artisti dal vivo per il Chiapas

- Sounds: Radio Torre & Frente Tropical Romano

- Gara di cumbia

- Cena



A seguire:

- Intervento de Los3saltos

- Estrazione lotteria compArte e sound radiotorre,frente tropical romano

- KUMBIA BORUKA in concerto (mex)

- Dopo il concerto Sound Radio Torre & Frente Tropical Romano



Per tutta la giornata interventi dal palco che racconteranno esperienze di lotta dal basso in Messico.



C.S.O.A. Forte Prenestino

Via Federico Delpino - Centocelle – Roma

Web: www.forteprenestino.net

Mail: segreteria@forteprenestino.net

Tram: 5-19-14 Bus: 542-544

Metro C: fermate Gardenie e Mirti



Il Forte Prenestino è un centro sociale occupato e autogestito dal 1986.

E’ un centro sociale, un luogo di socialità, incontro, divertimento e organizzazione del tempo collettivo, di scambio di idee, visioni, energie e di saperi. Il Forte sperimenta un'organizzazione del proprio spazio e delle proprie attività basata sulla libera associazione di individui uniti/e da una progettualità e da un'etica condivisa. E' per questo che il forte sperimenta il non-lavoro e modelli di vita autogestiti, sperimenta un’altra socialità e un'altra economia perché è parte una realtà immensa e variegata, di chiunque combatta ogni giorno perchè sia possibile un altro mondo, fatto di individui liberi/e uguali e solidali. Per questo il forte è antifascista, antisessista, antirazzista, antiproibizionista



BIOGRAFIE & LINKS DELLE REALTA' ARTISTICHE PARTECIPANTI



Radio Torre - https://www.facebook.com/pg/radiotorresoundsystem



Frente Tropical Romano - https://www.facebook.com/pg/frentecumbieroromano

Djs y selecionadores uniti con un solo grande obbiettivo: quello di far conoscere, ballare e amare la CUMBIA, musica tradizionale del continente latino americano, nata tra Colombia e Venezuela e poi allargatasi a tutto il centro e sud america che porta con se un messaggio rivoluzionario e di ribellione del popolo.

Cumbia colombiana, venezuelana, messicana, villera, sonidera, new cumbia, electrocumbia, chicha, andina, chilena, boliviana, gaitera, amazonica, tropical, y mas!

Conscious cumbia, cumbia militante, cumbia schierata, cumbia di parte!

FRENTE CUMBIERO ROMANO: fiesta sonidera , rebelde y tropical!



Los3saltos - https://www.facebook.com/Los3saltos/

La band portatrice di freschezza e di coraggioso cantautorato-metropolitano che ricerca le proprie

radici sonore nella cultura musicale del Sud del Mondo e nelle caleidoscopiche influenze dei

suoi componenti.