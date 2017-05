Quindici Uomini: mostra al B17

"Qundici Uomini" Mostra di illustrazione @B17 Inaugurazione Domenica 28 Maggio 2017 dalle 10 alle 22 Via agostino Bertani 17, Trastevere Roma Il B17 tutto è lieto di invitarvi all'inaugurazione della mostra di illustrazione "Quindici Uomini". Yoh, oh, oh! Stregonerie, esorcismi, rituali pagani e religiosi erano e sono il pane quotidiano di capitani e marinai sempre attenti a non sfidare le regole della fortuna e ingraziarsi, con riti propiziatori, la benevolenza degli elementi naturali. Da quando l'uomo si è avventurato per i mari sono nate numerosissime leggende e storie di avventure, mostri, poeti, marinai e pirati. Così, navigando a vista con la passione della conquista, della scoperta e dell'avventura, uomini ma non solo, sguardi, espressioni autenticamente diverse si confrontano col tema del mare dei marinai e forse anche del buon rum. Yoh, oh, oh! Così il "Bertani Dai!" entra con le sue onde a invadere gli spazi di B17. La mostra è organizzata in collaborazione con Associazione B5, Officina B5 e gli illustratori di via Agostino Bertani in occasione della XIV edizione del Bertani Dai che per quest'anno esplora con i suoi spettacoli, laboratori, giochi, allestimenti e musiche il tema del "Mare". Hanno divelto assi dalle loro navi per illustrarle: Lorenzo Terranera - Antonello Silverini - Felicita Sala - Luca Ralli - Valerio Paolucci - Alida Massari - Gianluca Maruotti - Fabio Magnasciutti - Giuseppe Maggiore - Alessandro Ferraro - Marco Corona - Daniele Colaiacomo - Cristiana Cerretti - Beatrice Cerocchi - Matteo Carchella. Vi aspettiamo Domenica 28 Maggio dalle 10 alle 22 La mostra resterà a disposizione del pubblico fino a Venerdì 16 Giugno. Ingresso gratuito - dal lunedì al venerdì 10-18:30 - sabato e domenica previo appuntamento. - - - Per maggiori informazioni info@b17illustrations.com +39 (0)65 8300 135 Via Agostino Bertani, 17 00153 Roma - Trastevere B17 Illustrations è un'associazione volta alla promozione della cultura dell'illustrazione.