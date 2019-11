Quin, spettacolo teatrale di Laura Fatini

Infunzione e Linea Artistica presentano “Quin” spettacolo teatrale.

E' compreso un buffet anche per vegetariani e vegani. Prenotazione obbligatoria.



QUIN



scritto e diretto da Laura Fatini

con Valentina Bischi



Cosa rappresenta la bellezza per una donna? Un’opportunità, una risorsa, un peso da sopportare e curare, una gabbia? Per Quin, la bellezza è innanzitutto emancipazione: un modo per andarsene dal quel paese dove tutto è vicino, e sognare una vita in cui quella coroncina da Miss che le hanno appena messo sulla testa rimanga il più a lungo possibile. Per la Marciainfa, la matta del paese, la bellezza è un velo che copre gli occhi di chi guarda e chi è guardato. Una volta caduto, non ci si riconosce più, e ci si sente spaesati. Lo sa bene lei, che bella è stata, e cerca anche di dirlo a Quin, ma una reginetta di bellezza non può capire cosa dice la vecchiaia. Per la mamma di Quin, la bellezza è fonte di preoccupazione: “Durerà?” si chiede, facendo arrabbiare e scappare la ragazza… Quin è la storia delle tante bellezze, tutte interpretate dalla bravissima Valentina Bischi, che sperimenta una donna e del modo di sopravvivere a tutte.



Quin è un monologo che, incastrando due diversi piani temporali ed i punti di vista di tre differenti personaggi, scorre come un lungo flusso di coscienza, sulla bellezza e sull’incidenza nel percorso esistenziale di una donna.

Laura Fatini vive e lavora in Toscana.Si è laureata in filosofia politica all’Università di Perugia con una tesi sul teatro politico di Albert Camus. A 17 anni diventa assistente di Carlo Pasquini, regista per il Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano. Da allora, ha frequentato laboratori e corsi di teatro, tra i quali un corso di drammaturgia diretto da Ugo Chiti, corsi di danza di Grazia Galante e Giorgio Rossi, laboratorio di regia diretto a Beppe de Tomasi e un corso di illuminotecnica diretto da Salvatore Mancinelli. Allo stesso tempo lavora con i giornalisti Angela Bianchini e Guido Ceronetti: per quest’ultimo realizza le illustrazioni per il libro Ti saluto, mio secolo crudele (Einaudi, 2011).Nel 2010 e nel 2012 Laura Fatini dirige due laboratori di autonarrazione per donne migranti, parte del progetto europeo Migrant Women: i due laboratori hanno dato vita allo spettacolo Io non sono di qui, allestito a Sarteano, Roma e Firenze, e alla performance dal titolo ViolentaViolante, presso il Teatro Comunale di Sarteano.



Itaca, un suo testo, è stato pubblicato sulla rivista Cosmopolis (n.2-2008); alcuni suoi articoli sono stati pubblicati sulla rivista on line BAT. A marzo 2015 un suo monologo, Emily, è stato selezionato per il concorso UNO – festival di monologhi teatrali di Firenze, vincendo il primo premio come miglior monologo originale. A giugno dello stesso anno, Emily fa parte del progetto Città e debutta a Barcellona assieme ad altri due monologhi scritti dalla regista e drammaturga catalana Àngels Aymar; a primavera del 2016 Emily è stata allestita a Le Beausset e a La Seyne sur Mer, in Francia. Nel 2017 Città è stato scelto per la Prima rassegna di teatro alternativo al Centre Cultural Sanglat a La Floresta (Barcellona). Ad Agosto 2016 Laura Fatini entra a far parte del progetto Erasmus+ The Complete Freedom of Truth: dirige un laboratorio teatrale a Bournemouth (UK) e lavora con artisti internazionali quali Benjii Reid e Raoul Cordea e Petro Ionesco. Nel 2017 è direttrice artistica e team manager per l’edizione italiana del progetto, a Sarteano (SI).



A Gennaio 2017 dirige Dall’Inferno alla Luna, prima nazionale del testo di Jean-Pierre Thiercelin (presente in sala): cura anche la prefazione all’edizione italiana di alcuni testi del drammaturgo francese per le edizioni Morlacchi di Perugia.

Ad Aprile 2017 ETS (Pisa) pubblica Un’utopia modesta. Saggio su Camus, libro del quale Laura Fatini scrive la parte relativa al teatro di Albert Camus.

Nel 2018 è direttrice artistica del Giufà Project, progetto internazionale (Italia-UK-Portogallo) sulla figura-ponte di Giufà: per il progetto esegue ricerche, scrive un testo teatrale messo in scena in Italia, collabora con la compositrice portoghese Sara Ross e la scenografa inglese Ella Squirrell.



Ad Agosto 2018 partecipa alle due settimane di workshop artistici su Giufà organizzate a Battle (UK).

Il suo laboratorio “Ecco Giufà, ecco Giufà” (progetto FMPS Atlantide-teatri sommersi) svoltosi nel 2018 nelle scuole secondarie inferiori di Cetona (Si), viene selezionato per il seminario nazionale “Cittadinanza e Diversità.

Dal 2017 collabora con Rondine-Cittadella della Pace, per la quale dirige laboratori teatrali per i ragazzi del progetto Ulisse.

Laura Fatini è attualmente membro della Nuova Accademia degli Arrischianti, e dirige laboratori teatrali per adulti e bambini in ambito professionale ad amatoriale.

APERTURA PORTE (ore 20.15)

SPETTACOLO (ore 20.45)

INGRESSO con Tessera Arci

Contributo €15



COCKTAIL BAR

Aperitivo

Cena buffet (inclusa nel prezzo)



