10 OTTOBRE 2019 – NASCE QUID LIVE STUDIO



Il Progetto nasce dalla comune passione degli ideatori per la musica d’autore, attraverso una serie di appuntamenti settimanali su palco del QUID in Via Assisi 117, con l’intento di valorizzare le enormi potenzialità che gravitano nel mondo della musica e con un occhio attento ai giovani musicisti, in uno spazio comunicativo di forte impatto per dare visibilità alla loro musica.



Quid Live Studio vuole essere un progetto forte, stimolante, che ambisce a realizzare un modo nuovo di condividere la musica con il pubblico, ma anche un’occasione per i tanti musicisti di mettersi in gioco.



QUID Live Studio si propone di dare spazio e voce a tutti quegli artisti che si vogliono cimentare con l’energia del “live”, mettendo a disposizione la possibilità di dirette streaming attraverso la partnership con RADIOEKLISSE, una delle realtà più consolidate nel mondo delle web radio romane, che diffonderanno in tempo reale i concerti, conoscendo e scoprendo le curiosità e le passioni di tutti gli artisti prima e dopo il concerto. A questo si aggiunge il costante supporto giornalistico di Quartaparteroma.it, uno dei portali di informazioni di cultura artistica più seguiti, attraverso articoli, approfondimenti e interviste ai protagonisti.



QUID Live Studio si propone in conclusione come una vera e propria factory musicale, dove ogni giovedì a partire dal 10 ottobre, nuove proposte musicali spazieranno dal folk al blues, dalla canzone d’autore al jazz, offrendo la possibilità ai tanti talenti che gravitano nel mondo dei locali romani di esprimersi in piena liberta musicale senza alcun condizionamento, ma con l’imprescindibile marchio della qualità.



Sponsor del QUID LIVE STUDIO sarà YOUR MUSIC, storico negozio di strumenti musicali della Capitale, con un vasto assortimento di chitarre, liuteria, tastiere e accessoristica che contribuirà con un premio di 250 euro in denaro, oltre all’omaggio da parte di due brand di fama internazionale come Fender e Roland che metteranno in palio una pedaliera e una chitarra elettrica per vincitori della I° edizione del QUID LIVE STUDIO, decretati attraverso il voto congiunto di una giuria tecnica composta dalla direzione artistica del Quid, dalla redazione di Quartapareteroma.it e dagli speaker di RADIOEKLISSE al quale si aggiungerà il miglior gradimento del pubblico in sala, attraverso una valutazione complessiva della singola perfomance inclusa la presenza scenica.



Sul palco si alterneranno artisti come:

Sospetto (un trio di giovanissimi studenti del conservatorio di Santa Cecilia di Roma che proporranno un sound blues dai facili richiami “brittiani”);

Argiria (un quintetto dalle ricercate sonorità blues, dall’acustico all’elettrico, spingendosi fino all’elettronico. Per loro il colore della musica è…blues);

I Whitey Brownie (Tre ragazzi di Sabaudia con un sound caratterizzato da atmosfere neo- soul. Nel luglio 2018 hanno inciso il loro primo EP “NEVER”. Sono i vincitori del Lazio Sound 2019 indetto dalla regione Lazio per i nuovi talenti);

Enrico Galetta (talentuoso musicista bolognese, con una lunga esperienza professionale da side-man negli Stati Uniti con al suo attivo un disco ricco di sonorità jazz, funk, fusion e addirittura due pubblicazioni di cui una dedicata al migliorare la tecnica sul basso);

The Travel Mates (quattro ragazzi legati da un progetto artistico che ha già dato vita in soli due anni alla pubblicazione di quattro singoli e un album dal titolo “THE SEA WITHIN” presente su tutte le piattaforme digitali);

I RoundAbout (un gruppo nato nel 2015 che si è fatto le ossa macinando serate nei locali tra la Capitale e la Campania. Quattro sensibilità diverse ma un obiettivo comune: raccontare storie di

sentimenti, e fatti “universali”, con l’intento di coinvolgere chiunque le ascolti);

Anna Bielli (giovane allieva della prestigiosa scuola di musica Sant Louis, chitarrista e autrice di brani dalla forte matrice acustica che attingono al soul, pop, jazz e rock);

Ernesto e I Soci (con il loro pop-rock tutto italiano che ha dato vita al lor primo album inciso nel 2018 edito dall’etichetta Alosha Dischi);

Riccardo Zannelli (cresciuto a pane e musica fin da bambino, affinando la sua sensibilità musicale all’ascolto di gente come Charlie Parker, Chet Baker, Weather Report, Gino Vannelli. I suoi brani sono una sapiente miscela tra jazz, soul, funky senza mai perdere di vista il valore della melodia);

I Dark Side of Venus (band nata nel 2010 con un solido background alle spalle, propongono uno stile molto personale con un orizzonte di influenze diverse e accattivanti, grazie soprattutto alla sua leader e autrice di tutti i brani, la pianista Licia Missori);

Beat 4et (una band di altissimo livello capeggiata da Beatrice Gatto figlia d’arte, che insieme a Federico Buccini, Guglielmo Molino e Simone Lanzillotti, proporranno un jazz raffinato dai forti richiami blues);

Silvia Oddi (cantautrice romana classe 1988, premiata al “Music Day 2017” di Roma come “Prezioso talento della musica italiana e vincitrice del “Contest Museum Social Club”. E’ stata Opening Act nei concerti di Francesco Baccini), che sono solo alcuni dei tanti artisti che arricchiranno la lunga stagione musicale del Quid Live Studio.



Appuntamento quindi a giovedì 10 ottobre a partire dalle ore 21,30 con la musica d’autore, la musica che gira intorno…quella poco allineata!



Quid Live Studio, vi aspetta al Quid per iniziare questa prima parte di avventura che si concluderà il 19 dicembre per riprendere a Gennaio dopo le festività, per una lunga cavalcata con tanti fantastici artisti che ci accompagneranno fino alla fine della stagione.