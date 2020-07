Questo mare è pieno di voci

Si terrà sabato 25 luglio 2020, nella splendida cornice di Casa Mamre, un antico convento del 1600 affacciato sul lago di Nemi, presso le Suore dell’Assunzione di Genzano, questo evento di musica e prosa incentrato su suoni e parole del Mediterraneo e interpretato da Isabella Mangani e Stefano Donegà.

Isabella Mangani ha costruito un itinerario per mare – navigando su una barca fatta di canzoni, prosa e poesia – ma col pensiero a terra: “In fondo quel che cerca ogni barca è un porto sicuro, due braccia aperte, una baia calma in cui gettare l’ancora.”

Con i loro canti, i loro suoni e i personaggi che evocano attraverso le loro parole, Isabella Mangani e Stefano Donegà vogliono essere “il vento buono che gonfia le vele, ma anche la brezza che sazia i polmoni di chi resta sul molo, ad aspettare chi è partito o ad accogliere lo sconosciuto. Il vento dei buoni presagi. Come recita un bel proverbio occitano, il vento fa il suo giro. Tutto torna.”

Un invito a lasciarsi sollevare da sonorità partenopee, a lasciarsi soffiare dolcemente verso canti portoghesi, giudaico-spagnoli, italiani, arabi e via, con tutta la forza dei venti oceanici più in là, verso il Sud America e poi di nuovo, sospinti da un vento levantino, verso luoghi vicini alle nostre terre. Una esortazione a respirare a pieni polmoni le emozioni che una chitarra o un bouzouki riescono a suscitare, ad immaginare i popoli e la loro storia, evocati da testi in tante lingue di cui non è essenziale capire il significato perché il senso è quello che ogni cuore recepisce. Accanto alla musica ci saranno piccoli estratti letterari di autori vari, tra cui Luciano De Crescenzo, l’uruguaiano Eduardo Galeano e l’algerina Malika Mokeddem. Il tutto rimanda all’accoglienza nel suo senso più ampio: accoglienza/accettazione di sé stessi, dell’altro, dello straniero...

La serata è a OFFERTA LIBERA, ed è stata organizzata a sostegno del progetto di acquisto di una tensostruttura, in sostituzione della precedente, danneggiata irrimediabilmente dagli eventi atmosferici dello scorso inverno. Tale struttura permetterà di accogliere gruppi più numerosi rispetto agli spazi già esistenti nel complesso, per le attività portate avanti da Casa Mamre, che è anche punto di riferimento della Comunità Laudato sì Castelli Romani.

Genzano di Roma, 10 luglio 2020

INFO EVENTO:

QUESTO MARE È PIENO DI VOCI

Musiche e Parole dal Mediterraneo e oltre

SABATO 25 LUGLIO ORE 19

CASA MAMRE – Suore dell’Assunzione Genzano

Ingresso evento: Via della Madonnina, 6

PER LE NORME ANTI COVID-19,

LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA E L’EVENTO A NUMERO CHIUSO

TEL. 329 5482287

www.casamamre.org

(foto cover di Agostino Maiello)