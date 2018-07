Questione di cuore alla Casa del Cinema

La sera di Ferragosto alla Casa del Cinema arriva Questione di Cuore: film del 2008 di Francesca Archibugi.

Alberto, uno sceneggiatore di successo, bravo e un po’ matto, ed Angelo, un giovane carrozziere del Pigneto, sono entrambi vittime di un attacco di cuore e vengono ricoverati in ospedale nella stessa notte. I due, ricoverati nella stessa sala di rianimazione, nonostante la gravità delle loro situazioni sanitarie riescono a mantenere alto il morale e a farsi grandi risate.

Una volta dimessi, Alberto e Angelo hanno una nuova visione della vita e sentono di essere diventati indispensabili l’uno per l’altro. Così Alberto, che è separato dalla moglie, si trasferisce a casa di Angelo, che invece ad attenderlo ha la moglie Rossana e i figli Perla e Airton.

Per una serie di bizzarre dinamiche il gruppo diventa una famiglia allargata ma, in realtà, Angelo sente di non essere del tutto fuori pericolo e segretamente cerca di lasciare ciò che ha di più caro alle cure del suo migliore amico.