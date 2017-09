Questa è casa mia al RomaFringeFestival

“Una narrazione viva e polifonica (nelle parole e nel suo giovane e pronto corpo d’attore) di quel rimosso che è tuttora la situazione de L’Aquila post terremoto. "

Lucia Medri, Teatro e Critica



“Forte di un indubbio talento e della sua esperienza nella Compagnia Sasiski, riesce a ricreare sul palco una serie infinita di individui e tipi con l’ausilio del suo solo corpo e di una sedia, trasudando letteralmente amore, indignazione, ironia, ferocia, disperazione, mai rassegnazione.”

Cristian Pandolfino, La Platea



“Eppure la prova attoriale di Blasioli ha convinto la Giuria per la sua capacità di farsi carne viva del dramma abruzzese del post-terremoto del 2009. Blasioli dà vita a un personaggio sghembo e irrituale, che trascina lo spettatore tra lacrime e risate, mostrando come l'arte attoriale stia spesso in bilico tra il mostrare delicatissime fragilità e la capacità di aprirsi a un istronismo capace di riempire la scena."

Motivazione giuria Premio NUOVOImaie (30/06/17)



Questa è casa mia è il racconto della sventurata storia vissuta da una famiglia aquilana, i Solfanelli, in seguito al terremoto che ha sconvolto l’Abruzzo il 6 Aprile 2009; è la storia di un’amicizia, quella tra Paolo, figlio unico della famiglia Solfanelli, e il suo inseparabile compagno Marco, travolta anch’essa dalla potenza della natura e dall’iniquità dell’uomo.

Il monologo, di carattere civile, è il naturale prosieguo del corto teatrale “A Vostra completa disposizione!”, vincitore di diversi premi e riconoscimenti; mediante la tecnica del Teatro di Narrazione sono raccontati i momenti successivi al sisma e le scelte dello Stato per farvi fronte attraverso gli occhi del giovane Paolo: gli hotel della costa, le tendopoli ed il progetto C.A.S.E., il Movimento delle Carriole, le New Town.

Un punto di vista nuovo che avvicina il pubblico alla realtà aquilana, la quale porta ancor oggi i segni dell’inefficienza della macchina statale, dell’interessamento attivo della criminalità organizzata e di quello passivo dei Mass Media.

Una storia per riflettere e per non sbagliare più, in uno dei Paesi Europei a più alto rischio sismico.



“Dopo L’Aquila, Onna, Paganica, dopo Amatrice, Accumoli, Arquata, dopo la scuola di San Giuliano di Puglia, dopo il terremoto dell’Emilia, dell’Irpinia, del Friuli, cos’altro ancora dobbiamo aspettare, prima di reagire?”

Questa è casa mia

scritto, diretto e interpretato da Alessandro Blasioli

supervisione artistica Giancarlo Fares

disegno luci: Viviana Simone

scenografia Andrea Frau

produzione Compagnia Sasiski



