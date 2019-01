"Quello che non dicono di noi" al Teatro Tor Bella Monaca

il 5 Febbraio 2019 ore 21.00 presso il Teatro Tor Bella Monaca, Nannarella approda nella sua amata "Roma". Dopo un lungo tour nel Meridione e basso Lazio, Quello che non dicono di noi Anna Magnani e Marilyn Monroe... propone un percorso in grado di accompagnare il pubblico verso la riscoperta di due grandi professioniste, dove si descrivono e raccontano nei loro enigmi di vita che non sono mai stati trattati, un percorso introspettivo di queste due donne, dove si arriva a percepire da dove nasce la forza nell’affrontare il dramma del successo, in questo spettacolo vedremo la solitudine, di queste due donne amate e venerate da tutto il mondo ma sole nei drammi della vita. questo spettacolo diventa un messaggio fondamentale per le nuove generazione che accecate del bagliore del successo dimenticano la cosa più importante il sogno iniziale che li ha spinti verso l’arte. Ampio spazio viene dedicato alle immagini e alle emozioni che descrivono la loro quotidianità: la casa, gli amori, persino la solitudine sono presentati con inusuale delicatezza quasi a voler allontanare oggi lo spettro dell’abbandono che entrambe le due attrici hanno rincorso per tutta la sua vita. Identificare gli artisti da inserire in questo pantheon dell’arte nell’arte è un’azione che richiede acutezza e sensibilità.