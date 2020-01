Quelli che...ENZO: viaggio "irriverente" nelle canzoni di Enzo Jannacci

SALAUNO 20:30

Via dei Carpazi 14, ROMA

Il recital è un omaggio affettuoso alle canzoni di Jannacci, realizzato da quattro musicisti animati dalla voglia di ricordare e, nel loro piccolo, tramandare un patrimonio vastissimo di musica, parole , impegno , ironia , comicità e tutto quello che si può trovare nei brani del grande autore milanese. Da un'idea di Ferdinando Coppola (voce e sax), con la collaborazione di Marcello Domenichini alle tastiere, Piero Piciucco al basso, Riziero Bixio alla batteria. verranno presentati brani dei tempi della ”televisiun” a bianco e nero cosi come quelli proposti a Sanremo. Una raccolta certo non esaustiva in un concerto che viaggia a cavallo del cabaret, divertimento e impegno intriso di auto ironia e di rispettoso amore per l’opera di Enzo Jannacci.



Ingresso libero per i soci

€ 15,00 tessera con consumazione di benvenuto

INFO E CONTATTI:

eur@associazionemusicaleeschilo.org

cell 392 818 1006