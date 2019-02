Queen Tribute Show al Parioli Theatre Club

Dopo tantissimi sold out in Italia e in Europa arriva al Parioli Theatre Club lo spettacolo Tributo Queen Italiano. Il 28 Febbraio in scena Break Free - Long Live The Queen.



I Queen, la rock band inglese, era ben nota per i suoi spettacoli dal vivo; grandi impianti audio, impianti di illuminazione, pirotecnica innovativa e costumi stravaganti, hanno sempre dato mostra della loro natura teatrale e molte canzoni, come "We Will Rock You" e "We Are the Champions", sono state scritte con l'obiettivo specifico di creare partecipazione del pubblico. Artisti come Bob Geldof, David Bowie, George Michael, Kurt Cobain, e Robbie Williams hanno espresso ammirazione per la presenza scenica del cantante Freddie Mercury.

L’obiettivo dei Break Free - Queen Tribute Show è offrire un’esperienza emozionante ricreando il più fedelmente possibile un concerto dei leggendari Queen. Immagine e resa sonora sono continuamente studiati nei dettagli per ottenere questo risultato. Grazie alla loro esperienza nella scena musicale internazionale, lo spettacolo dei Break Free viene accolto con entusiasmo in tutta Europa. Riempiono le piazze e stupiscono migliaia di spettatori.

Long Live the Queen, lo spettacolo in cui il rock dei Queen incontra le splendide sonorità del quartetto d’archi, special guest, uno spettacolare show di luci e molte altre entusiasmanti sorprese.... e raggiunge il sold out in tempi record!

Per la prima volta in Europa, la formazione rock dei Queen è unita alle sonorità di una formazione classica. Gli arrangiamenti sono scritti da musicisti pluri-diplomati, dando origine a un connubio perfetto che, arricchito da spettacolari show di luci ed effetti speciali, stupisce l’audience. In questo spettacolo vengono proposti tutti i grandi successi dei Queen come “Bohemian Rhapsody”, “We Are the Champions” e “Show Must Go On” suonati da una formazione di 10 musicisti e special guest. Il quartetto d’archi, composto da musicisti del Conservatorio di Vicenza, accompagna la formazione rock e propone dei pezzi solistici ispirati alla musica e la storia dei Queen.

Questo spettacolo ha raggiunto il sold out in tutta Europa e offre un’esperienza indimenticabile, ne sono la prova i migliaia di fan che ne parlano ogni giorno sui canali online.

