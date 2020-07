Queen European Tour, omaggio a Queen e Freddie Mercury alla Casa del Jazz

I Concerti nel parco, il 2 agosto presentano "Queen European Tour", omggio ai mitici Queen per i cinquanta anni dalla formazione

Uno spettacolare tributo ai QUEEN e a Freddie Mercury. Un grande show che ripercorre la straordinaria carriera di uno dei più grandi gruppi della storia della musica. Arricchito da costumi, scenografie e proiezioni video dall’alto contenuto emozionale. Per riascoltare e ricantare grandi successi e chicche da vero intenditore. Un concerto per far rivivere la leggenda di Freddie Mercury, che ancora oggi è ricordato come uno dei più grandi, se non il più grande, show man della storia.

Questa è la formula dei QueenMania, tribute band nata nel 2006 dalla comune passione di quattro formidabili musicisti per la “Regina”. Il gruppo, oltre alla presenza di Sonny Ensabella , sosia dall’ impressionante somiglianza fisica e vocale all’originale, si avvale della presenza di strepitosi musicisti che vantano prestigiose collaborazioni all’interno del panorama musicale italiano ed europeo (Ligabue, Vasco Rossi, Anna Oxa, Marco Masini, Enrico Ruggeri, Exilia, Mark Harris, Glenn Hughes…), quali Fabrizio Palermo (basso e voce), uno dei più stimati turnisti in Italia, Tiziano Giampieri (chitarra e voce), Simone Fortuna (batteria).

Nel marzo 2007 i Queenmania portano il loro show oltre le Alpi, e intraprendono il loro ormai famoso “European Tour”, suonando, con enormi consensi di pubblico e critica, in Inghilterra, Olanda, Svizzera, Austria, Spagna, Ungheria. La consacrazione di questo magico momento arriva con la partecipazione del gruppo alla 23rd Official Queen Fan Club UK Convention 2008 in Inghilterra. In questa occasione i QueenMania condividono il palco e il backstage con importanti musicisti e personaggi della “Royal Family” dei QUEEN, quali Spike Edney, Jamie Moses, Peter Freestone, Jacky Smith, Jeff Scott Soto, Patti Russo.

Tali eventi hanno permesso ai Queenmania di diventare il primo e unico tributo italiano a suonare in Inghilterra, paese dove il gruppo è accolto come il miglior tributo europeo ai Queen. Spesso i Queenmania si avvalgono della collaborazione di artisti di spicco del panorama musicale italiano che, sempre con entusiasmo, partecipano ai loro concerti come: Enrico Ruggeri, Katia Ricciarelli, Andrea Mirò, Luigi Schiavone, Marco Guerzoni e Matteo Setti (Notre Dame de Paris), Clara Moroni (Vasco Rossi), Roberto Tiranti (Labyrinth, New Trolls), Irene Fornaciari, Cristina Scabbia (Lacuna Coil) etc. Il 30 gennaio 2009 è uscito “All in “, il nuovo triplo cd di Enrico Ruggeri, nel quale i Queenmania sono presenti con ben 3 brani, “Dear friends”, “Lily of the valley” e “The great pretender”, registrati live all’Alcatraz di Milano il 24 novembre 2007 durante la serata tributo a Freddie, nella quale Enrico è stato loro graditissimo ospite.

I QueenMania sono attualmente in tour nei più importanti locali, teatri e open air d’Italia e d’Europa.

Sonny Ensabella, voce

Fabrizio Palermo, basso e voce

Tiziano Giampieri, chitarra e voce

Simone Fortuna, batteria

Con la partecipazione dal vivo di Katia Ricciarelli.

