"Queen At The Opera" all'Auditorium Parco della Musica

Arriva alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, il prossimo 26 luglio, "Queen At The Opera", spettacolo interamente basato sulle musiche dei Queen, in versione rock/sinfonica grazie all'unione di una rock band, di un'orchestra sinfonica di ben ventisei elementi, di quattro cantanti e di una serie di effetti speciali in 2D e 3D.

Queen At The Opera, lo spettacolo

In scena dal 2015, il primo ed originalissimo Concerto/Show interamente basato sulle musiche dei QUEEN in una inedita e coinvolgente veste rock/sinfonica mai creata prima.

Da un’idea di Simone Scorcelletti lo spettacolo che sta riscuotendo enorme successo, in Italia e nel mondo! Grazie alla presenza sul palco di oltre 40 straordinari performer, con Queen At The Opera il pubblico avrà la possibilità di ascoltare i più grandi classici dei Queen e riviverli assistendo ad un evento pronto a scatenare emozioni uniche. Talentuosi cantanti tra cui Luca Marconi, Alessandro Marchi, Valentina ferrari e Giada Maragno già noti al pubblico di "Notre dame de Paris", "Romeo e Giulietta", "Priscilla la regina del deserto", “Hair”, "The voice" e "Roma Opera Musical", sono pronti a confrontarsi con i più grandi capolavori del popolarissimo gruppo di Freddie Mercury, Brian May, John Deacon, Roger Taylor.

Quella alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica è una data evento, unica, per assistere allo spettacolo rock/sinfonico dei Queen.