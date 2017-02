Que Calor! El Circo Sensual debutta a Roma

"Que Calor! - El Circo Sensual" debutta in anteprima nazionale il 3 marzo 2017 all’Atlantico Live di Roma. Con il suo mix di acrobazie, cabaret e burlesque, gag divertenti, "Que Calor!" è un affascinante viaggio nella fantasia attraverso una nuova inebriante dimensione del circo diretto dal regista spagnolo Abel Martin de La Fiesta Escenica.

Que Calor! è la risposta della compagnia spagnola a Zumanity, lo spettacolo che il Cirque du Soleil mette in scena da anni a Las Vegas: pensato come i grandi show, dove i numeri artistici rompono le classiche barriere tra il palco e la platea e gli spettatori lasciano fuori del teatro le proprie inibizioni per divertirsi con le esibizioni cariche di giocose allusioni e ardito erotismo.

Insieme a clown, drag queen in tutù e scarpette che si esibiscono sulle punte in un improbabile "Lago dei Cigni", giocolieri, trapezisti, striptease al maschile e alle contorsioniste più conturbanti, Que Calor! trascinerà lo spettatore in un'atmosfera carica di sensualità, incredibili acrobazie e divertimento osé.

Lo spettacolo, destinato a un pubblico maggiore di 14 anni, è una coproduzione La Fiesta Escénica- Project Leader, sarà in scena a Roma fino al 19 marzo 2017

ALCUNI NUMERI IN PROGRAMMA E GLI ARTISTI

Pole Dance. Sharah Lecter: soprannominata “Il corpo perfetto”, nasce a Madrid, città dove vive, da madre colombiana e padre spagnolo. Campionessa internazionale di Pole Dance è pluripremiata in tutto il mondo in competizioni di Bikini Fitness. Sharah si esibirà nella Pole Dancing, attività sportiva effettuata sulla pertica, a metà tra ginnastica e danza, che si basa sull'esecuzione di figure acrobatiche che richiedono notevoli doti di forza, scioltezza, coordinazione, agilità, flessibilità e resistenza.

La Danza degli asciugamani/Toallitas: Matthias Tempette e Steven Castillo Aguilar si esibiranno in un numero esilarante, in cui con estrema perizia e abilità danzeranno "in déshabillé" scambiandosi, a ritmo di musica, i due piccoli asciugamani che coprono i loro corpi, senza mai scoprirsi.

Aerial Straps : Luis Morales - Xavo Jimsa. Aerial Straps o cinghie acrobatiche sono una disciplina aerea in cui con l'utilizzo dei nastri di cotone si eseguono, nonostante l’enorme sforzo fisico richiesto, coreografie armoniose. I due acrobati provengono dal Messico dove si sono diplomati presso l'Universidad Mesoamericana de Puebla in Performing Arts e Circo Contemporaneo.

Tiro al arco en equilibrio: Suellen Sforzi circense da sette generazioni è nata e cresciuta al Circo Medrano, ha studiato all'Accademia del Circo di Verona. Contorsionista, da anni si esibisce nei circhi di tutta Europa dove viene applaudita per l'incredibile numero di tiro con l'arco "con i piedi" .

Ruota Cyr: Jonathan Moller è uno dei più famosi artisti al mondo specialista della Cyr Wheel, la grande ruota di materiale metallico in cui l'acrobata si esibisce in incredibili piroette e acrobazie. Jonathan proviene da Santiago del Cile, dove si è formato presso El Gran Circo De Ruperto.

Water Bowl: Leilani Franco si esibisce in una performance sensuale, allo stesso tempo di grande impatto scenico e di un'elevata difficoltà tecnica, il tutto dentro una grande vasca trasparente piena d'acqua. Leilani è una pluripremiata contorsionista coreografa inglese, scoperta dal grande pubblico grazie a Britain’s Got Talent, un’artista che ha al suo attivo partecipazioni a spettacoli con le Cirque du Soleil e le Cirque Eloize.

Trapezio Triplo: Trio Fresh si esibisce nella nuova frontiera del trapezio. Acrobazie aeree effettuate a tre, contemporaneamente nello stesso attrezzo, attraverso un lavoro di coordinazione e forza fisica.

Palo Cinese: Aris Zavatta. Il palo cinese, meglio conosciuto come pertica, è un attrezzo in cui il corpo sfida l'altezza e gli equilibri per mettere in atto evoluzioni acrobatiche. Bandiere, plance, salti mortali fanno parte del numero di Aris Zavatta, artista di una delle più famose famiglie circensi spagnole

Arderas: Tony Aguilera, attore, ballerino e stripper di fama internazionale grazie alle sue notevoli "doti" fisiche, si esibisce in uno spogliarello al maschile. Un numero ironico e malizioso che ha eseguito nei night club più esclusivi di mezzo mondo. Recentemente ha anche intrapreso la carriera di musicista

lcarios: Cedenos Bros.: I fratelli Cedeno fanno parte della quarta generazione di circensi della loro famiglia. Unici nel panorama mondiale nei "giochi icariani", hanno studiato e praticano anche altre discipline circensi, come il trapezio volante o la barra russa. I giochi icariani sono una combinazione di forza, dinamicità: una disciplina acrobatica nella quale un “agile” è sospinto dalla forza delle gambe del suo partner fino a compiere spettacolari evoluzioni.

Que Calor! - El Circo Sensual - V.M 14 anni

Dall'3 al 19 marzo 2017

ROMA - ATLANTICO LIVE

Via dell'Oceano Atlantico, 271/d