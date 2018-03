QuattroZampeInFiera: boom di eventi ‘bestiali’

Conoscere da vicino gli amici a 4 zampe che dedicano la loro vita al soccorso o i cani e i gatti più belli del mondo, giocare in acqua, correre all’aperto e imparare lo splendido mondo animale tra divertimento e novità. Sono davvero tantissime le attività in programma questo fine settimana a Roma per Quattrozampeinfiera, la più importante manifestazione del settore pet in Italia. (sabato 17 e domenica 18 marzo, padiglioni 7 e 8 - Nuova Fiera di Roma).

Quattro Zampe In Fiera

Un ricco evento a misura di pet, con gli animali più belli e simpatici del momento, per scoprire tutte le novità del settore in fatto di alimentazione e di accessori e per saperne di più, grazie alla presenza di molti esperti, sul rapporto speciale con il nostro amico a quattro zampe, membro a tutti gli effetti della nostra famiglia.

Eventi "bestiali" a Quattrozampeinfiera

Per festeggiare gli amici a 4 zampe che dedicano la loro vita al soccorso degli umani si disputerà per la prima volta una sfida tra tutte le associazioni italiane. La prima edizione del “Trofeo Nazionale Macerie Indoor” nata con il supporto di CSEN Soccorso ha duplice obiettivo: da un lato, mostrare per la prima volta in Italia al grande pubblico le eroiche e coraggiose attività svolte dai soccorritori e dai loro fedeli compagni a quattro zampe, dall’altro regalare loro la possibilità di celebrare le loro encomiabili azioni.

Tra le altre novità, il primo Trofeo Quattrozampeinfiera, nel quale si sfideranno i binomi più dinamici nelle diverse attività sportive. Entrambi gli appuntamenti sono promossi da Trainer da anni impegnata nel campo della cinofilia con finalità sociali e con un evento annuale.

All’interno del Dogs World si terrà la Doppia Esposizione Regionale Cinofila organizzata dal Kennel Club di Roma e il Gruppo Cinofilo Viterbese, nella quale gareggeranno le razze canine più prestigiose. I best ten, si sfideranno sia sabato che domenica, sul Dog Carpet Show.

Felis World: spazio ai gatti

Non solo cani ma anche gatti. Nel Felis World, grazie all’Esposizione Internazionale Felina organizzata dalla Sezione ANFI Lazio, presenzieranno razze provenienti da tutta Italia ed Europa che si sfideranno per eleggere il gatto più bello di questa tappa Romana.

Un’opportunità per osservare da vicino il misterioso mondo dei gatti, con i suoi mille colori, sfumature e particolarità e scoprire quanto sia magico!

Tanti i prodotti da acquistare direttamente dalle aziende più rinomate di pet food, accessori, prodotti per la salute, integratori, servizi innovativi e di tendenza.