Quattro spiriti e un drago musicale - Concerti per bambini e ragazzi

Scuola Popolare di Musica di Testaccio - Sala Concerti Piazza Orazio Giustiniani, 4/a (ex mattatoio) - Roma Domenica 12 febbraio 2017 ore 11,00 Concerti per bambini e ragazzi Quattro spiriti e un drago musicale Racconcerto per strogrammaumenti e voce a cura dell'Associazione "Matura Infanzia" Acqua, Aria, Terra e Fuoco sono quattro spiriti pieni di problemi. Saranno i bambini e le bambine presenti a trovare soluzioni inattese e a svegliare un antico drago, portatore di pace e di musica. Protagonisti meravigliosi strumenti etnici che fungeranno sia da personaggiche da elementi scenografici mentre un narratore "cucirà" il racconto insieme ad una cantante presente in scena. Matteo Frasca: narratore Roberto Mazzoli: Gong, Sansula, Xaphoon (flauto ligneo), Ocean drum (tamburo grande), Spring drum (piccolo tamburo con molla), Modern Marimba, Udu (in terracotta) e Fisarmonica. Chiara Morucci: vocalizzi, invenzioni sonore e canto. Ingresso: € 10,00 adulti, € 7,00 bambini Prenotazioni: 360.1025779 (sms o WhatsApp) www.scuolamusicatestaccio.it

