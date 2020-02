Quattro ritratti di Madri con Marina Perini alla Sala Paolo Poli

“Quattro ritratti di madri” di Arnold Wesker



interpretato da MARINA PERINI

regia di Sandro di Biagio

con interventi musicali dal vivo di Enrico Angarano



Alla Sala Paolo Poli di Ostia da venerdi 28 febbraio a domenica 1 marzo 2020, “Quattro ritratti di MADRI” di Arnold Weskern, interpretato da Marina Perini, regia di Sandro di Biagio, con interventi musicali dal vivo di Enrico Angarano. Un monologo intenso ed ironico capace di restituire attimi di vita quotidiana, piccoli e grandi pensieri che ci attraversano la strada e spesso non vediamo. Sono i pensieri delle persone con cui viviamo o semplicemente quelli di noi stessi, indaffarati a far altro. In scena si alternano quattro personaggi, tutti interpretati da Marina Perini. Quattro madri con le loro fragilità e debolezze che ci fanno pensare, sorridere ed emozionare. Scritti nel 1982 in forma di monologhi per una sola attrice, “Quattro ritratti di madri” è uno dei testi esemplari del drammaturgo londinese Arnold Wesker, scomparso nel 2016, un autore particolarmente attento ed efficace nel dipingere nei suoi lavori la fisionomia di donne che danno libero sfogo alle loro contraddittorie voci interiori. Nella commedia quattro donne/madri lontane fra loro sono spinte dallo stesso profondo senso di inadeguatezza con sé stesse, alla ricerca di qualcosa di introvabile…



Sala Paolo Poli

via Capitan Consalvo 2, 00122 Ostia Lido- Roma



dal 28 febbraio al 1 marzo 2020

venerdì e sabato ore 21; domenica ore 18

Info e prenotazioni: 0656320304 – 3484093777 (whatsapp)

biglietto: € 12 – (over 65 e under 12: € 10)

