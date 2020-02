Quattrozampe in Fiera 2020, il più grande evento dedicato ad amanti di cani e gatti

Sarà Roma, sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo, ad ospitare la prima tappa 2020 di Quattrozampeinfiera, il più importante evento dedicato a tutti gli amanti di cani e gatti.

I veri protagonisti saranno proprio loro, i cani e i gatti dei visitatori che potranno cimentarsi direttamente in attività sportive, educative e posare per scatti fotografici o sfilare divertendosi con i propri “genitori”.

Nel Felis&Dogs Worl, gli allevatori saranno presenti con i loro esemplari per informare i futuri owners sulle peculiarità caratteriali delle singole razze e per capire quale sia più in linea col proprio stile di vita. Acquistare o adottare un cane o un gatto deve essere una scelta ponderata e consapevole. Da sempre la manifestazione cerca di lottare contro l’abbandono sensibilizzando la popolazione e ospitando le associazioni.

Nell’ANGOLO DELLA SALUTE, diretto dal medico veterinario Federico Coccia, si darà importanza alla cura e al benessere: veterinari, educatori ed esperti di settore, interverranno durante le due giornate focalizzandosi sulle tematiche principali per dare ai visitatori spunti, suggerimenti e nozioni per migliorare il benessere dell’animale e migliorare la quotidiana convivenza.

Un momento inusuale di confronto e formazione gratuito alla portata di tutti.

Nell'ottica di vivere una giornata da protagonisti, i visitatori potranno partecipare al casting fotografico della rivista “Quattro Zampe”, tra i fondatori della fiera stessa. La foto più votata sarà pubblicata in copertina sul numero di giugno. Infine, tutti coloro che si cimenteranno nelle dog activities come la Rally Obedience, la Dog Agility, il Disc Dog, l’osteopatia, la ricerca olfattiva, riceveranno in regalo un abbonamento digitale trimestrale alla rivista.

Per un momento di celebrità, sarà possibile inoltre partecipare ai favolosi scatti del progetto “Facce da Quattrozampeinfiera” a cura dello Studio Fotografico Flavio Di Properzio o partecipare alla sfilata non competitiva, la Doggy Show, organizzata e condotta da Hirtzia Solaro che giudicherà i cani di razza e non.

La fiera si rivolge anche alle famiglie e ai loro bambini. Sarà presente “Il Mondo di Titò”, un progetto editoriale in cui la protagonista - Titò e il suo cane Django – affrontano le problematiche risolvendole con soluzioni geniali e al tempo stesso sostenibili. Alla base dei racconti c’è l’educazione al rispetto dell’essere umano, delle diversità, degli animali, della natura e dell’ambiente. La ricerca di soluzioni, viene definita “Costruzione di Desideri”. Lo slogan motivazionale e filo conduttore di tutto il progetto è: “Non esistono problemi ma solo soluzioni”.

L’edutaiment è il fil-rouge della due giorni, non una semplice fiera, ma un vero e proprio momento di intrattenimento educativo che da 8 anni caratterizza tutte le tappe della manifestazione. Oltre 12.000 metri quadrati della Nuova Fiera saranno a disposizione dei visitatori per scoprire come migliorare il rapporto col proprio cane o gatto, approcciarsi ai servizi più innovativi per agevolare la gestione quotidiana del proprio amico fidato e dare il proprio contributo a chi è meno fortunato.

La fiera consente ai visitatori di interfacciarsi con le aziende per meglio comprendere la loro filosofia e i loro prodotti. Una scelta più consapevole quindi di ciò che meglio soddisfa le esigenze del proprio fido o felix.

Quattrozampeinfiera è un evento unico nel suo genere, organizzato dalla società Tema Fiere dal 2013 in 5 città, pensato per essere a misura di cani e gatti. Sul territorio nazionale, una fiera emozionale ed esperienziale alla quale partecipare col proprio amico fidato.

L’ingresso alla fiera è a pagamento. Prevendita on line € 8,50, scaricando il Buono Sconto dal sito Internet www.quattrozampeinfiera.it € 8. Prezzo intero € 11. Ingresso gratuito per i bambini 0-10 anni, cani e gatti.

Per informazioni è possibile mandare una email info@quattrozampeinfiera.it

telefonare al numero 0362 1636218 o visitare il sito www.quattrozampeinfiera.it

Dopo Roma ecco le altre città che ospiteranno Quattrozampeinfiera:

Napoli - 4 e 5 aprile

Torino - 6 e 7 giugno

Milano - 3 e 4 ottobre

Padova - 7 e 8 novembre

Le competizioni

TROFEO QUATTROZAMPEINFIERA by TRAINER

Anche quest’anno si sfideranno i binomi più dinamici nelle diverse attività sportive, come la DogAgility, la RallyObedience, lo Splash Dog e il Free Style in acqua. Entrambi gli appuntamenti sono promossi da Trainer, da anni impegnata nel campo della cinofilia con finalità sociali e con un evento annuale.

TROFEO RICERCA SU MACERIE by TRAINER

All’interno della manifestazione si svolgerà la gara-simulazione di salvataggio indoor tra le macerie organizzata da CSEN Soccorso e Trainer, per festeggiare gli amici a 4 zampe che dedicano la loro vita al soccorso degli umani, si disputerà una sfida tra tutte le associazioni italiane. Una gara che in realtà vuole raccontare al grande pubblico come i cani operano quotidianamente a fianco della Protezione Civile in diverse attività di soccorso, al termine della gara gli stessi visitatori potranno testare l’abilità del proprio cane e nella ricerca tra le macerie per vivere Un giorno da Eroi.

DOPPIA ESPOSIZIONE REGIONALE ENCI

All’interno del Dogs World, si terrà la Doppia Esposizione Regionale Cinofila organizzata dal Gruppo Cinofilo Viterbese, nella quale gareggeranno le razze canine più prestigiose. I best ten, si sfideranno sia sabato che domenica, sul Red Carpet Show.

FELIS WORLD E INTERNAZIONALE ANFI

Continua la collaborazione con QuattroZampeinFiera.

Anche quest’anno l’ANFI - sezione Lazio - sarà presente con un’Esposizione Internazionale Felina all’interno della manifestazione. Due giorni di gare che vedranno la presenza di oltre 300 gatti provenienti da tutta Europa.

Tante le razze presenti, dal maestoso Maine Coon allo Sphynx, gatto nudo che affascina per la sua particolare caratteristica. E ancora… Persiani, Exotic Shorthair, Bengal, Sacro di Birmania, Ragdoll, Norvegesi delle Foreste, Siberiani, Neva Masquearda, British, Certosino, Turkish Van, Blu di Russia, etc.

Sette Giudici Internazionali provenienti dalla Germania, Danimarca, Repubblica Ceca, Slovacchia e Italia, giudicheranno i gatti presenti e decreteranno i vincitori.

Il culmine della gara si concluderà con il Best in Show, dove saranno decretati i migliori soggetti dell’esposizione.

Altre due gare non “ufficiali” saranno effettuate nelle due giornate espositive: il 29 febbraio ci sarà la “Speciale Persiani ed Exotic Shorthair”; il 1 marzo “ Giulietta & Romeo” gara a coppie di tutte le razze. Anche per queste due gare, i Giudici decreteranno il vincitore. Ovviamente non mancheranno i GATTI DI CASA, per loro è riservata una gara che decreterà il migliore tra i presenti. Il Best of Best riceverà anche la medaglia d’oro offerta dall’ANFI e la speciale coccarda offerta dalla FIFe, (Federazione Internazionale Felina). Un’opportunità per osservare da vicino il misterioso mondo dei gatti, con i suoi mille colori, sfumature e particolarità e scoprire quanto sia magico!

DOGS WORLD

Oltre 40 razze di presenzieranno per dare la possibilità a i futuri pet owner di riconoscere le peculiarità di ogni singola razza. La scelta consapevole è alla base del rispetto per gli animali!

DOGGY SHOW

Per tutti coloro che non possiedono un cane di razza, ma splendidi cani fantasia o senza pedigree, una sfilata ad hoc sia sabato che domenica li attende per vincere tanti prodotti in omaggio.

#UNSELFIEPERQZF

Come in ogni edizione, si ripropone l’attività più richiesta sui social della manifestazione: il selfie che ottiene più like, verrà premiato in fiera con simpatici omaggi e riportato su Facebook e Instagram di Quattrozampeinfiera seguiti da migliaia di fans.

Formazione e informazioni

L’ANGOLO DELLA SALUTE

Nell’ANGOLO DELLA SALUTE, diretto dal medico veterinario Federico Coccia,

sarà presente un vero e proprio Pet Corner dedicato all’importanza della cura, del benessere e a tutto ciò che gravita intorno al mondo dei nostri amici a quattro zampe: veterinari, educatori ed esperti di settore, personaggi del mondo dello spettacolo con i loro animaletti, interverranno durante le due giornate focalizzando l’attenzione sulle problematiche quotidiane ed offrire loro nozioni utili e suggerimenti pratici per migliorare la quotidiana convivenza.

Un momento inusuale di confronto e formazione alla portata di tutti, ma non solo. Sarà, infatti, lanciata per la prima volta l’iniziativa “Cuccia in sospeso”, ispirata all’antica tradizione solidale di origine napoletana legata al caffè, divenuta un piccolo rituale di bontà nei confronti del prossimo. In questo caso ogni visitatore potrà lasciare qualsiasi genere di accessorio (un po’ come accade per il Muro della Gentilezza) non più utilizzato e rimesso in circolo per un riciclo green da destinare ad un amico a quattro zampe. Ecco quindi, che cucce, collari, ciotole, cappottini, coperte in disuso per vari motivi, potranno assumere nuova vita e magari aiutare con un gesto gentile anche chi non può permettersi grandi acquisti a tema.

PRESIDIO VETERINARIO ED ESAMI

Nello stand destinato al Presidio Veterinario, i visitatori potranno far effettuare gratuitamente ai loro cani, un esame preventivo - mediante dispositivo VET-WAVE - che permette di ottenere informazioni sulla funzionalità dell’orecchio medio e sull’integrità timpanica.

Intrattenimanto

GLI SPETTACOLI

"La Compagnia delle Stelle" diretta da Anna Maria Piva, coordinerà una serie di interventi artistici tratti da spettacoli sul tema "mondo animale", effettuati da professionisti dello spettacolo, compagnie e teatri partner.

Vedremo la colorata colonia felina di CATS, vivremo l'incredibile avventura di YUYO la formica, sorrideremo con la furbizia de IL GATTO CON GLI STIVALI e con CIRCLE OF LIFE entreremo nella foresta, attraverso magiche coreografie e strabilianti performance di circo contemporaneo.

Non Mancherà il momento in cui dare ai piccoli visitatori della Fiera l'opportunità di testare il proprio talento e cimentarsi nella recitazione e nel canto: dopo l'esibizione della Compagnia dei Piccoli Eroi, tratta da IL RE LEONE gli ospiti saranno invitati a mettersi "in prova" con il Laboratorio "Un giorno da Leone, Un giorno da Attore" e più tardi ad esibirsi sul Red Carpet.

E tra un evento e l'altro, siete tutti invitati allo Stand per essere trasformati in teneri gattini o dolci cagnolini, con il TRUCCABIMBI.

I RADUNI

Quest’anno ancora più numerosi sarà la parte dedicata ai Raduni di Razza ben 7 razze quelle coinvolte: decine di Westie, Maltesi, Jack russel, Cocker Spaniel, Cani Terranova,….invaderanno il padiglione della manifestazione.

Attività con i cani

DOG ACTIVITIES

Per aumentare il rapporto di fiducia col proprio cane, sarà possibile cimentarsi gratuitamente nelle numerose attività sportive a misura di quattrozampe: gli esperti educatori cinofili avvicineranno i proprietari e i loro cani al DiscDog, all’AquaDog, alla Ricerca Olfattiva, all’Obedience, all’Osteopatia e Attivazione mentale.

CURA E IGIENE – IL SALONE DI BELLEZZA by My Love

Per la cura e l’igiene del pelo, il Salone di Bellezza consente a tutti i proprietari di sottoporre alle esperte forbici, i differenti tipi di pelo dei propri cani. Un angolo in cui ricevere tutti i suggerimenti per una sana e curata igiene del proprio fido e scoprire le soluzioni per la cura del pelo.

SHOPPING E SERVIZI

Tanti i prodotti da acquistare direttamente dalle aziende più rinomate di pet food, accessori, prodotti per la salute, integratori, servizi innovativi e di tendenza.