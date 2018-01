Quasi Thelirium – Circo Ignorante di Carnevale

All'Orion Club il Carnevale è con Quasi Thelirium – Circo Ignorante: una festa in cui ciascuno "dovrà fare del suo peggio".

Il tema portante sarà quello del circo, ma nessun costume sarà escluso. Il dress code indicato dagli organizzatori è infatti "brutto, sconsiderato, senza senso. Colori tanti ma sbagliati, abbigliamento circense, meno serietà possibile". I vestiti più eclatanti e particolari verranno fatti salire sul palco per essere premiati con gadget della serata

SELECTA : 90’s – 00’s / Happy Disco / Dance Revival by

QUASI – Una festa pressappochista

Back to TheLirium – Una notte all 90’s