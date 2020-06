Il quartiere Salario attorno a villa Albani Torlonia

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (max 15 partecipanti) tramite il nostro sito web o al numero 351 0862371

DURATA: 1 ora di passeggiata non impegnativa, sono consigliate scarpe comode.

CONTRIBUTO: 10 € (tutto incluso)



L’associazione Coolture continua la serie di visite guidate inedite, utili a riappropriarsi del terriotorio e per riscoprirlo dopo la quarantena del covid-19, rispettando, come sempre, tutte le norme di sicurezza.



Il secondo evento, sempre tutto in esterna e ancora una volta inedito, riguarderà l’elegante Quartiere Salario che circonda la meravigliosa Villa Albani Torlonia.



La Villa, posta poco fuori le mura, lungo la via Salaria, fu realizzata tra il 1747 e il 1763, su disegno dell’architetto Carlo Marchionni, quando l'ampia distesa di verde, già proprietà Accoramboni, Ercolani e Orsi, venne acquistata dal cardinale Albani. Edificio di rappresentanza, più che di abitazione, come indicano le ampie volumetrie, la cura degli interni, l’elegante facciata interna che si sviluppa su due piani con l’imponente loggia terrazzata affacciata sul giardino all’italiana, la Villa fu innanzitutto una fucina culturale, luogo di dilettevoli soggiorni per la cerchia di amici antiquari che il dotto porporato aveva raccolto intorno a sé.

Qui si organizzavano erudite discussioni, concerti, danze e commedie mascherate, e gli ospiti rimanevano ammirati dalla ricchezza dell’arredo, fatto di marmi policromi, stucchi, vetri, quadri e soprattutto di un’eccezionale raccolta di originali greci e sculture romane, una passione per l’antico che l’Albani aveva curato fin da giovane età, promuovendo vaste campagne di scavo e acquisti a Roma e nei dintorni.