Nel Quartiere Coppedè, alla ricerca del Santo Graal

Nel quartiere Trieste di Roma, c’è un complesso di edifici molto particolare: l’atmosfera magica e misteriosa lo fa sembrare la dimora di fate e streghe.

Si tratta dell’opera urbana dell’architetto Gino Coppedè che, nell’”era” stile razionalista, si occupò della progettazione di una zona deputata ad edilizia privata per il ceto borghese. Slegatosi dallo stile predominante dell’epoca, si ispirò allo stile liberty, al neogotico, all’art decò ma, certamente, creò un unicum, un’opera del tutto innovativa ed originale.

Considerato una delle tappe esoteriche di Roma, offre scorci originali e dettagli nascosti da scoprire.



Appuntamento ore 20.45 in Via Dora, sotto l’arco

Div. Abili: assenza di barriere architettoniche

Adatta agli amici a 4 zampe

Quota di partecipazione: Contributo libero, l’importo lo decidi tu!

Prenotazione obbligatoria su: associazioneculturalecalipso@yahoo.com o telefonando a 3401964054

Tutte le altre informazioni su: https://associazioneculturalecalipso.com/2017/10/01/quartiere-coppede/