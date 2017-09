“Quanto sei bella Roma”. Una serata per celebrare la Capitale all’ S Club di Fregene

Per il ciclo dei venerdì ispirati alle tradizioni del mondo, il locale propone un nuovo modo di vedere la Città Eterna. Continuano i venerdì dal mondo di S Club – Spirit & Soul, il locale Macchina del Tempo di Fregene, che nelle ultime settimane ha proposto intriganti serate ispirate a culture e tradizioni di molti paesi diversi e lontani. Venerdì 8 settembre il viaggio che proporranno gli organizzatori capitanati da Matteo Saccavino non sarà troppo lungo ma sarà sicuramente affascinante perché porterà gli ospiti della serata dritti dritti nella Città Eterna con un omaggio alla Capitale dal titolo “Quanto sei bella Roma”.



Dalle ore 18:00 il giardino di S Club apre i suoi cancelli per proporre una serata all’insegna della cucina romana con stornelli e racconti interpretati da Claudia Tortorici. Organizzare una serata dedicata a Roma a due passi dalla Capitale potrebbe sembrare bizzarro, ma, in realtà, è proprio per i romani che è stato pensato questo evento! Quando si vive da molto tempo in una città, si finisce con abituarsi e a darla quasi per scontata. S Club – che si trova a Fregene quindi poco distante dall’aeroporto Leonardo da Vinci - vuole far vedere la Città Eterna con l’occhio del turista che vi mette piede per la prima volta e rimane a bocca aperta ammirandone la bellezza e gustandone la cucina.



Un nuovo modo di vedere la propria città, magari scoprendone anche aspetti che non si conoscevano. Sarà come fare un viaggio nel tempo e nello spazio, per continuare ad innamorarsi della città più bella del mondo.

S club - Spirits & Soul Food

S Club, Spirits & Soul Food è un locale ricercato ma al tempo stesso familiare ed accogliente, dove tutti sono i benvenuti, anche gli amici a quattro zampe! Concepito come la casa e il giardino di un viaggiatore che riempie le stanze con angoli di mondo, e invita le persone care a passare del tempo con lui. Il locale è stato arredato con oggetti personali o regali di amici, magari ricordi di viaggio oppure trovati frugando nei mercatini di tutto il mondo, per un risultato unico e suggestivo. Un menù vario, semplice e ricercato allo stesso tempo, che si lascia influenzare dalle cucine di tutto il mondo, ma con una chiave del tutto personalizzata. S Club, Spirits & Soul Food si trova a Fregene ma potrebbe essere a Berlino, New York o Parigi, per questo potrebbe essere considerato una vera e propria Macchina del Tempo.