Quando si dice il caso al Teatro L'Aura

Teatro L'Aura - QUANDO SI DICE IL CASO - dal 22 al 26 marzo 2017 Ecco il prossimo debutto il 22 marzo 2017 al Teatro L'Aura con QUANDO SI DICE IL CASO scritto e diretto da Anna Fraioli. Una commedia moderna i cui personaggi sembrano usciti da una serie tv americana. Quattro coinquilini, squattrinati studenti fuori-sede, convivono in un piccolo, angusto appartamento tra la paura di essere sfrattati, i pochi soldi e il bisogno di avere un po di intimità con qualche ragazza. Alla fine arrivano a una decisione: ciascuno di loro userà per un giorno alla settimana l'appartamento per intero. Tutto sembra sistemato ma qualcosa non andrà per il verso giusto…e tra coinquilini catatonici per i troppi vizi, vicine di casa e ladre di buon cuore, si ride con gusto dall'inizio alla fine. Verrà da chiedersi: ma esiste davvero il caso? E il colpo di fulmine? Massimi sistemi? No, è solo la vita che si svela con la sua meravigliosa ironia… Tanti attori in scena, tanto movimento e tanto brio. Una commedia di situazioni esilaranti e paradossali che vi lascerà sempre sorpresi dagli avvenimenti e stupiti dalle reazioni dei protagonisti! Vi aspettiamo dal 22 al 26 marzo QUANDO SI DICE IL CASO con Alessandro Ciccola, Alessandro Gianfaldone, Cesare Del Beato, Chiara Abbruzzese, Daniele Pierotti, Elisabetta Baldi, Elisabetta Madau, Fabio Tamburini, Ilaria Serafini, Marco Tavani, Silvia Organtini. Scritto e diretto da Anna Fraioli Per maggiori info: http://www.teatrolaura.org/portfolio/quando-si-dice-il-caso/ QUANDO SI DICE IL CASO dal 22 al 26 marzo 2017 Dal mercoledì al sabato ore 21 domenica ore 18 al Teatro L'Aura Vicolo di Pietra Papa, 64 (angolo con Via Pietro Blaserna, 37) Roma Zona Viale Marconi info e prenotazioni 0683777148 oppure 3464703609 oppure nuovoteatrolaura@gmail.com