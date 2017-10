Franco Battaglia e Fabrizio Gamberoni sono due amici di lunga data; entrambi condividono la passione per la fotografia. Pur attraverso percorsi profondamente diversi, usano la fotografia come punto di partenza ciascuno per la propria sperimentazione artistica.

Franco Battaglia ama definirsi un fotografatore, poetiere e raccontaio, un aspirante custode di musei irrequieti, ma soprattutto un collezionista di dubbi.

“La foto - sostiene Battaglia - inquadra l'istante, ed il particolare elimina le distrazioni attorno, focalizza la percezione reclamando, probabilmente, anche maggiore attenzione. L'istante particolare, invece, inchioda un attimo, e solo quello. Esegue un lavoro di pulizia attorno alla vita che scorre con i suoi tempi morti e le sue scorie. A me piace l'idea di estrapolare quell'attimo infinito che pulsa di luce propria, di respiro minimo, di ombra temporanea; e ricrearlo protagonista. Assoluto”.

Anche per Fabrizio Gamberoni, trent'anni di Advertising, Promozione, Grafica, Direct Marketing, Editing video, Web design per prestigiosi marchi, la fotografia è un punto di partenza: non come mera copia della realtà, ma come espressione della propria creatività; non solo comunicazione, ma anche arte.

“L'utilizzo del computer - afferma Gamberoni - mi ha stimolato a pormi delle domande, <… chissà come sarebbe se …>; ho incominciato a immaginare i miei scatti in maniera profondamente diversa, nei colori, nel tratto, nella composizione. I risultati sono stati sorprendenti e gratificanti”.

Due percorsi artistici paralleli, dunque, destinati apparentemente a non incontrarsi. Ma non per Battaglia e Gamberoni, che in questa mostra a Spazio40 Galleria dal titolo “Quando l’ Obiettivo è Soggettivo - Punti di vista tra reale e virtuale”, hanno accettato reciprocamente la sfida a confrontarsi e contaminarsi.

Il risultato sarà di fronte agli occhi dei visitatori.





QUANDO L'OBIETTIVO E' SOGGETTIVO

Punti di vista tra reale e virtuale

Bipersonale di Franco Battaglia e Fabrizio Gamberoni

5 - 8 ottobre 2017

Vernissage 6 ottobre - ore 19.00

Galleria Spazio40

Via dell'Arco di S. Calisto 40 - Roma (Trastevere)

Orario giovedì 15.00 - 21.00

Venerdì / Domenica 12.00 - 21.00

Info +393491654628 / Spazio40@tiscali.it