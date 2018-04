Quando la Fortuna si accanisce al Teatro Anfitrione

Torna in scena la Compagnia “Baracca e Burattini”, diretta da Carmelo Savignano, e torna, come ci ha ormai abituati, al Teatro Anfitrione di Roma Via di San Saba 24 a Roma, con la divertente commedia in tre atti “Quando la Fortuna si accanisce”, di Fabio De Sanctis, in prima nazionale.

Dopo tante Stagioni di Teatro scarpettiano, che l’ha resa protagonista indiscussa nella Capitale della farsa partenopea, la Compagnia si confronta con una nuova esperienza recitativa, con un testo estremamente comico, attuale e contemporaneo, fatto di un linguaggio moderno, ambientato nella Roma dei giorni nostri, in una famiglia come tante.

Paolo Federici è colpito da uno dei mali dei nostri tempi: a cinquant’anni suonati è rimasto senza lavoro. Sua moglie Martina tira la carretta facendo le pulizie per pochi soldi, che non bastano a mantenere il marito e i due figli post-adolescenti Cosmiana e Luca.

Lo scontro tra moglie e marito è forte, perché mentre Martina lo vorrebbe impegnato a ricollocarsi con il mestiere che ha sempre fatto, il barista, Paolo aspira invece ad una svolta nella sua vita, coronando l’improbabile sogno di diventare un conduttore di programmi radiofonici sportivi. La svolta arriva nel modo più inaspettato quando la Dea Bendata, che fino a quel momento gli aveva voltato le spalle, improvvisamente decide di baciarlo in modo clamoroso; ma Paolo ce la mette tutta per respingerla e tenerla lontano da lui e dalla sua famiglia.

L’ostinata Fortuna, però, si accanirà su di lui e cercherà in tutti i modi di portare a Paolo e alla sua famiglia il tanto agognato benessere economico.

Divertenti quanto sorprendenti colpi di scena si snodano intorno ai genitori dei due coniugi ed alla stravagante sorella di Martina, che dopo anni di matrimonio con Giulio, fratello di Paolo (noioso e un po’ naïf), decide di rifarsi una vita portando sfrontatamente in casa un brillante imprenditore, con il quale condivide anche la passione per le motociclette. L’imprenditore, per la sua posizione sociale, potrebbe rappresentare per Paolo un ulteriore colpo di fortuna, che lui, però, allontana per l’ennesima volta. Riuscirà la buona sorte ad avere la meglio sulla resistenza di Paolo? Quando la fortuna si accanisce, può veramente accadere di tutto.