Quando cambió la nostra vita al Teatro Agorà 80

La Compagnia "L'eco dei San Pietrini" Presenta QUANDO CAMBIÓ LA NOSTRA VITA Teatro Agorà 80 7 Gennaio 2017 ore 21.00 con Sarah Mataloni, Lavinia Lalle e l'illustre partecipazione di Ludovica Sacchi da un'idea di Lucio Olivares regia di Sarah Mataloni e Lavinia Lalle adattamento di Lavinia Lalle e Sarah Mataloni con il contributo di Renato Mataloni ______________________________________________________________ Teatro Agorà 80 Via della Penitenza 33, Roma (Trastevere) Orari spettacoli: Sabato ore 21.00 Sala B: Tessera associativa: 2 euro Per info e prenotazioni: Tel: 06 68 74 167 - Fax: 06 68 80 30 68 Per agevolazioni sui biglietti: www.teatroagora80.org/agevolazioni-economiche/- info@teatroagora80.com -Avviso ai Soci-