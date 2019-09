Qualcosa che accadde al Teatro Furio Camillo

Al Teatro Furio Camillo, dal 13 al 15 settembre, la compagnia teatrale TFN presenta lo spettacolo "Qualcosa che accade", di Franco Antonelli.

Siamo negli anni ‘50, nei pressi di Latina.

Massimo e Pietro, braccianti, sono alla ricerca di un nuovo casale dove lavorare.

Pietro è un omone affetto da un leggero ritardo mentale e non è in grado controllare la propria forza. Spesso finisce per uccidere inavvertitamente i piccoli animali che ama accarezzare, come topi e cagnolini. Incapace di condurre una vita autonoma e indipendente, Pietro trova in Massimo il proprio punto di riferimento, infatti è sempre lui a tirarlo fuori dai guai.

Nel nuovo casale i due amici conoscono la gente del posto. Col passare del tempo i rapporti cambiano, alcuni segreti vengono svelati e forse stavolta non sarà così facile tirare Pietro fuori dai guai.

