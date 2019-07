Dal 1 luglio al 4 agosto si svolge il Quadraro Summer Festival, manifestazione ad ingresso gratuito che prevede una programmazione ricca di eventi e spettacoli artistici.



Musica, cinema, teatro, arti visive e approfondimenti culturali vi aspettano dal 1 luglio al 4 agosto all’interno del Parco in Via Columella 51, nel quartiere Quadraro di Roma, per il Quadraro Summer Festival.



Oltre un mese di eventi, dalla musica live a proiezioni di film, letture e party. Una rassegna che partirà il 1Luglio e fino al prossimo 4 agosto, riunirà centinaia di ospiti in una location immersa nel verde, nella periferia est della città. Torna per il quinto anno il Quadraro Summer Festival, la “Festa sotto casa” di tutto il quartiere, organizzata da Cristian Flammini, proprietari dell’attività di ristorazione di zona, BquadroPub, con la Direzione Artistica di Daniele Siscaro del Music Village.



Più di un mese all’aria aperta, in un luogo d’incontro, divertimento e cultura a km zero. Cibo, birre artigianali, socialità, convivialità nel deserto culturale e sociale romano. L’ingresso è rigorosamente gratuito e i prezzi all’interno dell’aera super accessibili. L’evento si propone come un momento di aggregazione in un quartiere che di recente è stato una fucina di creatività trasformandosi in un museo a celo aperto, distretto della street art; ma che ha ancora bisogno di spazi in cui le persone possono condividere momenti artistici e di cultura. L‘obiettivo è quello di contribuire a diffondere la cultura della cura del territorio e la ricerca della bellezza. E così il piccolo parco nel cuore del Quadraro apre le porte a residenti, romani, turisti con un cartellone che si promette ricco di spettacoli, concerti,cinema, teatro, approfondimenti culturali, mostre.