Quadraro in Jazz Vol.4: Pasquale Innarella presenta Trane Day

Quadraro in Jazz - Il Jazz in Periferia Quarta Edizione " TRANE DAY" Una serata fantastica per esplorare insieme una parte importante della storia della musica Jazz che è stata tracciata del grande sassofonista compositore John Coltrane. Pasquale Innarella, sax tenore Alessandro D'Anna batteria, Paolo Cintio piano, Mauro Nota, contrabbasso, Mauro Guidi, sax alto Suoneranno insieme alcuni pezzi scelti tra i diversi generi degli anni sessanta: dal tonale al modale, dalla chiusura del Bop alla apertura del free jazz di cui Coltane è stato un caposaldo. A Seguire - Open JAM SESSION Per concludere Jazzy Dj Set by Moebius Ohba // Doc Tuff from Pugni in Tasca ENTRY 5€ (Per chi si presenta con lo strumento per partecipare alle Jam Session l'ingresso è ridotto a 2€) In funzione Bar e Trattoria Solidale Spartaco