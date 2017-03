Quadraro in Jazz Vol.2: Alessio Bernardi Quartet & Jam Session

QUADRARO IN JAZZ - Il Jazz in Periferia Seconda Edizione Start H 21.30 - Alessio Bernardi Quartet : Alessio Bernardi Sax Alto/Flauto Nicola Guida Piano/Rhodes Eddy Cicchetti Contrabbasso Massimo Di Cristofaro Batteria A Seguire - Open JAM SESSION Per concludere Jazzy Dj Set by Moebius Ohba // Doc Tuff from Pugni in Tasca ENTRY 5€ In funzione Bar e Trattoria Solidale Spartaco