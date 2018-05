Quadraro in Jazz Vol.12 Andrea Molinari 51° ft. Logan Richardson

VENERDÌ 18 MAGGIO



Quadraro in Jazz Vol.12

Andrea Molinari 51° feat. Logan Richardson pre-release concert





Ad animare la dodicesima ed ultima serata targata Quadraro in Jazz della stagione, sarà il progetto "51°" del chitarrista Andrea Molinari, accompagnato dall' alto-sassofonista americano Logan Richardson.



Andrea Molinari | chitarra



Logan Richardson | sax alto



Enrico Zanisi | piano



Matteo Bortone | contrabbasso



Enrico Morello | batteria



La presentazione in anteprima del cd “51” - in uscita nei prossimi mesi - costituirà il pretesto per un nuovo incontro e confronto musicale, dopo “L’era dell’Acquario”, tra il chitarrista marchigiano Andrea Molinari (“musicista dalla tecnica cristallina, con un pensiero compositivo che, nonostante la giovane età, si presenta già molto personale e maturo”) ed il sassofonista americano Logan Richardson.

Classe 1980, Richardson è tra i più innovativi altosassofonisti, compositori e bandleader rivelatisi negli ultimi tempi sulla scena newyorkese.

A supportare il leader e l’eclettico sassofonista, una ritmica d’eccezione, formata da tre dei migliori giovani jazzisti italiani: il pianista Enrico Zanisi, il bassista Matteo Bortone ed il batterista Enrico Morello.



A seguire Dj set a cura di Moebius Ohba ♫



In funzione Bar e Trattoria Solidale Spartaco



ENTRY 5€