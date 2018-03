Si chiama ESQUISITO l’evento dedicato ai sapori dell’Esquilino realizzato dal Palazzo del Freddo G. Fassi in collaborazione con gli amici di Radici-Pizzicheria Salentina, Torrefazione Ciamei, Antico Forno Roscioli, Gatsby Cafè e Norcineria Cecchini.

Esquisito: il Rione XV si gusta da Fassi

Domenica 11 marzo, dalle 16 alle 19, si entrerà nel laboratorio artigianale di via Principe Eugenio 65-67 dove Andrea Fassi, amministratore delegato del Palazzo del Freddo e maestro gelatiere, illustrerà la trasformazione in gelato dei prodotti proposti da Davide Macchia e Andrea Luceri di Radici, da Francesco Ciamei, da Andrea Roscioli, da Virgilio Cecchini e da Gianluca Giordano e gli altri soci di Gatsby Cafè.

L'Esquilino da assaporare

“Vogliamo dimostrare che l’Esquilino non è solo un quartiere di cui parlare male quando diventa teatro di fatti di cronaca – spiega Andrea Fassi - il nostro è tra i rioni più belli di Roma, ricco di associazioni artistiche, di comitati e di imprenditori che si impegnano in prima persona per mantenere vivo il tessuto sociale e culturale della zona. Non siamo solo presidi commerciali ma luoghi dove il quartiere si sente vivo e i cittadini sicuri. Per questo, insieme agli altri amici, abbiamo creato un percorso del gusto che attraverserà le specialità della Puglia, che troverete alla Pizzicheria Salentina Radici; passerà per la torrefazione di Francesco Ciamei, nostro fornitore ufficiale; transiterà nel mondo delle farine di Roscioli e in quello dei formaggi di Virgilio Cecchini per arrivare ai cocktail di Gatsby. Ogni prodotto tipico di ciascuna attività sarà trasformato in gelato o granita e fatto degustare al pubblico, che confidiamo essere numeroso”.

L’evento si svilupperà nel corso di tutto il pomeriggio e prevederà più gruppi per l’entrata nel laboratorio Fassi. È aperto al pubblico e completamente gratuito.

Per informazioni: fassitour@gmail.com