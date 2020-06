Pura Vida al Vilòn, mixology a tema nel cocktail bar "segreto" della Capitale

Il cocktail bar più “segreto” della Capitale, atmosfera cozy e charmant, il giovedì lancia un nuovo appuntamento il PURA VIDA! Ogni settimana un tema miscelato diverso, si comincia con i Margarita, più l'ampia scelta in lista e via verso l'estate, lontani da ogni malinconia.

Vilòn Charming Sound, dal jazz alla bossa nova, nella Play List, un patio dall’atmosfera jungle, all'interno divani, un bancone di rovere e ottone, una splendida bottigliera con oltre 40 rum, tequila, mezcal, tanti gin artigianali. Grandi classici e rivisitazioni firmati dalla talentuosa bartender costaricense Magdalena Rodriguez. Il suo è uno stile di mixology che trasporta verso atmosfere tropicali, soprattutto nel patio un po' esotico, tra felci e filodendri. A cominciare dai profumi e gli aromi delle acque aromatizzate che Magdalena prepara ogni giorno diverse. Così come tutti gli sciroppi e le decorazioni facendo un grande uso di spezie, erbe aromatiche, fiori. Boccioli di rosa, fiori di malva e di lavanda, cannella.

Molto amati i rhum (più di 40 tipi), la tequila, i mezcal. Molte anche le varietà di gin, anche una selezione di piccole case artigianali. Una carta con 18 cocktails che includono dai classici dimenticati riproposti, come l'Hemingway Daiquiri per esempio o l'Hanky Panky o l’Old Pal, alle molte ricette vintage e i Signature Vilòn: Lady Bird, Luxurious Spritz, Via dell'Arancio. Ottobrata Romana è tra i più amati, dove è il Blue Curacao a ricordare quei grandiosi pezzi di cielo romano appena fuori di lì.

Ad accompagnare i drink, per l'aperitivo dalla cucina arrivano finger ogni volta diversi a scelta dello Chef, Gabriele Muro.

Ogni giovedì un tema e una scelta di cocktail diversi. Giovedì 11 giugno si comincia con tanti tipi di margarita: Tommy's, Paloma, Gavilan, Chiguagua, Mangorita. Ed è Pura Vida miscelata in un drink!

Dalle 18.00 - prenotazione 06/878187

In Salotto al Vilòn, Via dell'Arancio 69, Roma