Punto e Virgola in concerto al Circolo Coda di Gallo

Punto e Virgola è un duo musicale formatosi nel 2013 dall'incontro tra Gabriele Graziani, già voce degli Equ, ed il chitarrista Alessandro Maltoni. Lo spazio nel quale si muove il duo Punto e Virgola è quello del teatro canzone, ed in particolare della scuola milanese di cui Giorgio Gaber resta il principale interprete. Il tratto distintivo dei brani del duo è rappresentato dai testi ironici e surreali, i riferimenti spaziano da Enzo Jannacci a Paolo Conte e Vinicio Capossela, mentre, allargandosi all'ambito teatrale, la mente corre a personaggi come Dario Fo ed Alessandro Bergonzoni: influenze variegate che il duo rielabora in una chiave del tutto originale ed innovativa. Dal vivo il duo Punto e Virgola si propone in versione acustica (due voci ed una chitarra), creando una dimensione intimistica nella quale la parola risulta dominante, in un set che si muove tra brani originali e capolavori del cantautorato italiano.