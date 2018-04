Pulse performed by The Dark Zone al Crossroads

La prestigiosa band romana per la prima volta sul palco del CrossRoads per interpretare un nuovo grandioso concerto dei Pink Floyd: PULSE!

I The Dark Zone non fanno solamente ascoltare la musica dei Pink Floyd, ma è possibile anche vederla.

’ ormai una consuetudine nei loro live show notare che gli spettatori presenti, di qualunque fascia di età, assistano in religioso silenzio investiti da una imponente pinkfloydiana ondata sonora.

+Ascoltando i T.D.Z. in una loro live performance, gli amanti della leggendaria band londinese, riescono a coglierne le atmosfere, le evanescenti sonorità, tutti i salienti passaggi ritmici e melodici; poiché non vengono mai trascurati neanche i più apparentemente insignificanti particolari.

Anche “ le orecchie più vergini” a questo genere musicale rimangono stucchevolmente rapite.