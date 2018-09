Pulp Libri e Dune al Palazzo del Freddo

Settimana di apertura per gli eventi letterari della Sala Giuseppina del Palazzo del Freddo, la storica gelateria del rione Esquilino, oggi gestita da Andrea Fassi.

Pulp Libri

Mercoledì 26, alle ore 19, Le danze di Piazza Vittorio e la redazione di PULP Libri, inaugurano la nuova stagione di guerriglia culturale, finalizzata ad abbattere muri e costruire ponti tra mondi differenti con la musica, la danza, la street art e la letteratura.

Il caporedattore di Pulp Libri Umberto Rossi, il consulente editoriale, americanista e traduttore Luca Briasco e l’americanista e consulente editoriale Paolo Simonetti, introdotti da Alessio Brugnoli, daranno vita all’incontro “Pulp non vuole morire”, finalizzato a presentare la rinata rivista libraria PULP Libri, nata nel 1996 come bimestrale in vendita nelle edicole con una rispettabilissima tiratura, la cui prima vita si interrompe nel 2013 e riprende nel 2017, prima come pagina di Facebook, quindi (dal giugno del 2018) come rivista online.

Sarà soprattutto l'occasione per parlare di libri, grazie all'intervento di Briasco e Simonetti, grandi conoscitori della letteratura americana e più in generale del panorama editoriale italiano di oggi.

Dune al Palazzo del Freddo

Giovedì 27, alle ore 18, in programma la presentazione di DUNE di Carlo Molinari, con la partecipazione dello sceneggiatore e regista Giovanni Veronesi e della giornalista, direttrice dell’Huffington Post Lucia Annunziata. Al termine dell’incontro è in programma una degustazione di gelato.

Gli appuntamenti letterari si svolgono nella Sala Giuseppina in via Principe Eugenio 56-67. Ingresso gratuito.